Taggia: domenica in piazza Chierotti il concerto dell'associazione DoReMusica

Domenica 11 settembre, alle 21 appuntamento in piazza Chierotti ad Arma di Taggia per il concerto di avvio del settimo anno di attività dell'Associazione Culturale DoReMusica.

"Grazie all'amministrazione comunale di Taggia, siamo riusciti dopo 2 anni di pandemia a riprendere una bella consuetudine, ovvero il nostro concerto di inizio anno" - afferma il presidente dell'associazione Mirko Schiappapietre, nonchè pianista ed insegnante di pianoforte - "Domenica sera si esibiranno i nostri insegnanti e gli allievi del corso di musica d'insieme che, nel corso del 2022, hanno preparato diversi brani che spaziano da Elisa, ai Modà fino ad arrivare ai Beatles. Avremo il piacere di avere con noi anche tre ospiti: ovvero la Berben Band che si esibirà in un omaggio ad Amedeo Grisi; Rita Longordo, nostra ex allieva e vincitrice dello Zecchino d'Oro edizione 2019, e Marco Terrone, cantante e scrittore".

"Sarà una grande festa per festeggiare l'inizio del nostro settimo anno di attività" - aggiunge Claudia Murachelli, vicepresidente dell'associazione, cantante ed arpista - "Gli insegnanti suoneranno insieme in diverse formazioni e districandosi in diversi generi musicali, alcuni anche insieme ai ragazzi, per dar vita ad un vero e proprio spettacolo. Il concerto sarà occasione per presentare i nostri corsi facendolo nel modo migliore: in musica!".