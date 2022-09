In piazza Chierotti un sabato di sport con la ASD Karate Arma Taggia

Sabato, dal pomeriggio sino alla sera, si terrà in piazza Chierotti, un evento completamente gratuito dedicato allo sport organizzato dall'ASD Karate Arma Taggia.

Le attività fitness, dinamiche ed interattive, inizieranno alle 18.30 con una prima lezione di aerobica, per poi proseguire alle 19.30 con una lezione di pilates. Entrambe saranno tenute dai trainer certificati Valentina Sabia e Elisa Anfossi.

Alle 21 inizierà l'evento di Karate Shotokan, alcuni degli allievi dell'ASD Karate Arma Taggia, sotto la supervisione dei maestri Valentina Sabia e Gabriele Veneziano, presenteranno la loro arte marziale, con particolari dimostrazioni di kihon, kata e kumite.



“Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a portare con sé un tappetino fitness per svolgere insieme le lezioni di aerobica e pilates - dichiarano gli organizzatori - si ringrazia il Comune di Taggia, in particolare l'assessore con delega al turismo Barbara Dumarte ed il consigliere delegato allo sport Giancarlo Ceresola per la disponibilità e l'opportunità concessa”.