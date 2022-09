Bordighera sempre protagonista alle fiere: tra pochi giorni alla 'Borsa del turismo culturale' di Genova

L’Amministrazione comunale di Bordighera continua a puntare decisamente sulla partecipazione alle fiere per incrementare il proprio appeal turistico, anche dopo una stagione estiva che, proprio grazie alla presenza costante della città delle palme negli appuntamenti del settore, ha portato un aumento del 20% nelle presenze estive.

L’Amministrazione ha quindi approvato la partecipazione, per l'anno in corso e con un proprio stand espositivo, all'evento fieristico che si svolgerà a Genova il 17 e 18 settembre prossimi. Si tratta della ‘Borsa del turismo culturale’, che accoglierà nel capoluogo ligure i protagonisti nazionali e internazionali del settore.

“Proseguiamo nell’attività di promuovere e sostenere il rilancio e lo sviluppo turistico della città – evidenzia l’Amministrazione - e del tessuto economico ad esso collegato. Per il raggiungimento dell’obiettivo è determinante la partecipazione del Comune (in collaborazione con le associazioni di categoria, l'imprenditoria locale e la DMO provinciale) alle più importanti fiere e borse del turismo, organizzate sia in Italia che all'Estero. Quello di Genova è un evento interessante a cui partecipare per rafforzare l'immagine della nostra provincia e della città, quale destinazione turistica di eccellenza”.