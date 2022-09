È iniziata in un'atmosfera di protesta l'inaugurazione del point della Lega a Ventimiglia.

Davanti all'ufficio scelto dal 'Carroccio' in via Cavour si sono radunati alcuni manifestanti che hanno esposto cartelloni e intonato cori contro il partito.

Nel giro di qualche minuto è arrivata la Polizia, ma l'intervento delle forze dell'ordine non ha fermato l'iniziativa dei manifestanti che non si sono dichiarati appartenenti a specifici movimenti.

