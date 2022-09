Rugby: la under 19 della Valpolicella fa visita domani ai pari età della Union Rugby Riviera

Calcio di rimbalzo per l’inizio della stagione rugbistica in Provincia di Imperia. Le squadre principali della franchigia del Ponente ligure, la Union Rugby Riviera, sono già in fase di preparazione. Così anche quasi tutte le società dell’orbe ovale.

Fioccano le prime amichevoli e la Union con base ad Imperia e non solo profitta della sua posizione strategica a livello climatico e turistico. Domani il “Pino Valle” di Imperia sarà teatro di un allenamento congiunto con attività di partita tra la locale under 19 e la pari età del Valpolicella. La società veronese milita in serie A, il secondo livello nazionale e presenta la consueta profondità a livello giovanile. Il gruppo veneto è di passaggio per una tournée francese. Però, quale migliore tappa luogo il percorso se non Imperia, il suo clima, il suo campo erboso e ampio e lo scambio di esperienze con il mondo ovale di un’altra regione?

La squadra del Valpolicella è allenata da Marco Previato, leggendaria terza linea veronese, bandiera del club, a parte una breve parentesi nell’Alcalà de Henares in Spagna. Ovviamente l’incontro sarà occasione di scambio culturale, sportivo, sociale, nell’ottica degli obiettivi del rugby. In più, ulteriore conferma di quanto Imperia possa contare nel contesto turistico-sportivo anche per la palla ovale, che è argomento padano, anglosassone, francese, celtico: insomma, ospiti di rilievo per la città.