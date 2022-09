Calcio, al campo Zaccari inizia l’attività dei Pulcini 2012 della Polisportiva Vallecrosia Academy

Al campo Zaccari a Camporosso, inizieranno, mercoledì prossimo alle 18, le attività della Polisportiva Vallecrosia Academy A.S.D. rivolte ai giovani calciatori nati nel 2012.

“Dopo i fantastici risultati ottenuti la scorsa stagione la società sarà lieta di ospitare ed accogliere tutti i ragazzi e le ragazze a partire dalle 18 presso la struttura di via Braie. Ad attenderli ci saranno mister Davide Pagliuca e il suo staff” – annuncia la Polisportiva.

“L’invito a partecipare è esteso a tutti i nati nell’anno 2012-2013 che desiderano entrare a far parte della grande famiglia del Vallecrosia Academy, anche quest’anno affiliata alla società Torino Calcio, che come ogni anno porterà i suoi tecnici ad illustrare le metodologie di allenamento dei calciatori professionisti” – sottolinea la società biancorossa – “La presentazione dello staff tecnico e del programma per la nuova stagione si terrà a fine allenamento con una piccola riunione insieme alle famiglie”.