Sagra della Lumaca più Sciacarée: Molini di Triora protagonista del weekend

Cresce l’attesa a Molini di Triora, protagonista degli eventi del prossimo week-end con la 61° edizione della Sagra della Lumaca e con la tappa straordinaria di Sciacarée, Festival dell’Outdoor nel Parco Regionale Naturale delle Alpi Liguri. Per due giorni, il paese della valle Argentina e le sue frazioni saranno protagonisti con un fitto calendario di appuntamenti, gastronomici, culturali, sportivi, di intrattenimento, finalizzato alla promozione della località e delle attività outdoor che vi si svolgono durante tutto l’arco dell’anno.

La Sagra della Lumaca tornerà a svolgersi quest’anno domenica in centro paese, la distribuzione inizierà alle ore 11:30 e sono previsti anche diversi eventi collaterali, le attrazioni per i bambini, la gara delle lumache, le bancarelle dell'artigianato e il concorso per il miglior piatto di lumache che ambirà a vincere il premio “Lumaca d'Oro".

Il programma di Sciacarée prevede escursioni guidate in MTB (Molini è estremamente attrezzata, con sentieri particolarmente adatti alle due ruote, sia per principianti che per esperti), il trekking da Drego a Passo Teglia passando per il Sotto di San Lorenzo, il Canyoning con i migliori specialisti, le visite guidate di Glori e Andagna con esperti locali, fino ad arrivare all’Open day della Sanremo Bike School e alle attività di yoga e rilassamento: due giorni promozionali di appuntamenti all’aria aperta, per approfittare di luoghi incontaminati.

Da evidenziare anche che domenica partirà da Molini di Triora il Voyage Experience, un viaggio con nove partecipanti per verificare lo stato delle infrastrutture realizzate con i progetti del Pitem MITO, un’esperienza che dovrà restituire anche le difficoltà che si incontrano viaggiando tra le località, l’accesso ai siti outdoor, gli eventuali punti di forza e i punti di debolezza. Sempre domenica, saranno aperti al pubblico per visite gratuite i tre luoghi storico-culturali più importanti di Molini: Casa Balestra, il Centro culturale Il Mulino Racconta e il Santuario della Madonna della Montà.

“Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso – afferma il Sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso - e abbiamo il dovere di farci conoscere. Per Molini sarà un week-end ricco di appuntamenti per promuovere e valorizzare il turismo outdoor e il turismo enogastronomico. Il nostro comune da diversi anni investe molto sul turismo outdoor e ogni anno conta un buon numero di presenze di appassionati soprattutto della MTB, grazie anche alle attività che hanno investito nel settore. Crediamo che si debba fare di più e favorirne la promozione. Sicuramente il nostro recente ingresso nel Parco delle Alpi Liguri conferma la bellezza e la ricchezza del nostro territorio e il Festival dell’outdoor è proprio ciò che serve per farci conoscere”. Sotto il programma di Sciacarée a Molini di Triora, che si sovrappone al ricco programma della 61° edizione della Sagra della Lumaca.

Sabato 10 settembre

Ore 9:30

Bike

Guide MTB della Sanremo Bike School.

Escursione guidata alla scoperta dei dintorni di Molini di Triora.

Un percorso facile, adatto a tutti. Il tour verrà adattato al livello tecnico dei partecipanti.

Prenotazione obbligatoria direttamente presso Atipico +39 347 87 94 714.

Evento a pagamento. Prezzo promozionale compreso noleggio: 40,00 €.

Prezzo promozionale noleggio escluso: 15,00 €.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 9:30

Canyoning-Torrentismo

Adatto ai principianti, a partire da 9 anni (basta saper nuotare). A cura di Canyoning Liguria e Ligurian Alps Outdoor.

Ritrovo a Molini di Triora e briefing, trasferimento al sentiero del Lago Degno (Molini di Triora), distribuzione del materiale individuale, avvicinamento al torrente, arrivo e vestizione, spiegazione, discesa nel torrente. Durata 4h00.

Evento a pagamento, prezzo promozionale 60,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: vestiti comodi, costume da bagno, scarpe da ginnastica e scarpe di ricambio.

Prenotazione obbligatoria diretta +39 320 437 4089 +39 345 777 6784 +33 6 63 84 41 05 fabien.artero85@gmail.com info@canyoningliguria.com

Ore 9:45

Trekking (HappyTrekking con Barbara Campanini GAE)

Teglia-Mezzaluna-Drego

Escursione molto panoramica con viste mozzafiato dal mare alla catena delle Alpi Liguri e Marittime!

Il percorso si snoda lungo un tratto della via Marenca, la via di crinale che collega il mare al Piemonte, utilizzata già dalle tribù liguri che nei dintorni del Passo della Mezzaluna si incontravano per i loro scambi commerciali. L’itinerario nasconde tesori meravigliosi tra cui il bosco di Rezzo (magica faggeta tra le più estese d’Europa), l’antico menhir e l’altare sacrificale, la suggestiva dolina ed il passo dalla caratteristica forma affacciato sulla Valle Argentina e sui suoi borghi. Al rientro gli amici di Molini ci aspettano per la tradizionale Sagra della lumaca!

Dislivello: 150 mt circa. Durata: 4 ore + soste. Difficoltà: E - Escursionistica.

Il percorso non presenta particolari difficoltà, è adatto a chi ha abitudine su sentieri di montagna. Pranzo al sacco a cura dei singoli partecipanti.

Consigliati: bastoni da trekking, scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione, borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica!!!) con buona scorta di acqua, occhiali da sole, cappellino, repellente, protezione solare.

Evento a pagamento 10,00 €. Under 18 gratis. Prenotazione obbligatoria.

Ritrovo a Molini di Triora per la partenza con le auto direzione Drego (utilizzeremo anche auto di appoggio a passo Teglia).

Ore 10:00

Visita guidata a Glori, a cura di Gianluca Ozenda

Ritrovo a Glori

Il borgo di Glori, sorto intorno al 1348 si è sviluppato dopo la guerra del 1625 grazie alla vittoria della Repubblica di Genova sui Savoia. Qui possiamo visitare oltre ai carugi la Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria sorta nel 1707, l’oratorio di Sant’Antonio Abate restaurato nel 1632, la rete dei cippi di confine tra i due Stati della Repubblica di Genova e del Ducato dei Savoia e il santuario della Madonna di Lourdes, sorto nel 1912 nel bosco di castagni.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Come raggiungere Glori: lasciare la SP548 al bivio per Glori, situato 7 km prima di Molini di Triora. Proseguire per circa 2 km.

Ore 14:30

Bike

Guide MTB della Sanremo Bike School.

Escursione guidata alla scoperta dei dintorni di Molini di Triora.

Un percorso facile, adatto a tutti. Il tour verrà adattato al livello tecnico dei partecipanti.

Prenotazione obbligatoria direttamente presso Atipico +39 347 87 94 714.

Evento a pagamento. Prezzo promozionale compreso noleggio: 40,00 €.

Prezzo promozionale noleggio escluso: 15,00 €.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 16:00

Ore 16:00

Viaggio alla scoperta della pratica yoga.

Con Francesca Sapioli, insegnante ginnastica yoga.

Parco giochi vicino al campo da calcio.

Lezione di Hatha Yoga che include tecniche di visualizzazione-meditazione, Pranayama (tecniche di respirazione), Asana (posture), rilassamento. Questa pratica volge alla consapevolezza delle sensazioni del nostro corpo, a disintossicare il nostro tempio (corpo fisico) ma anche la nostra mente che è sempre occupata per la maggior parte da cose, pensieri, distrazioni che in realtà ci inquinano. A concentrarci sul momento presente, a sgomberare la mente ed il corpo per sentirci leggeri e liberi con una grande sensazione di benessere psicofisico. Sarà una meditazione in movimento.

Durata della lezione 1h30.

Evento a pagamento 12,00 €. Prenotazione obbligatoria diretta +39 346 087 5619.

Consigliato: asciugamanino, vestiti comodi, acqua.

Ore 16:00

Rassegna “Dall’entroterra…CHE STORIE !!!”

Dialogo con gli Autori.

Piazza San G. Lantrua, in caso di maltempo Ricreatorio S. Lantrua.

Bruno Vallepiano presenta “La donna con la pistola”.

Riccardo Ferrazzi presenta “Il Caravaggio scomparso”.

Evento gratuito. Prenotazione non necessaria.

Ore 21:00

Proiezione Wild Life

Largo Allaria

"La nostra vita wild in una valle splendida".

Domenica 11 settembre

Casa Balestra

Casa Balestra è una dimora storica con mura del 1500 e arredi originali ottocenteschi, gestita da una APS (Associazione di promozione sociale); è sottoposta a vincolo puntuale dai BBCC ed ha ottenuto una Menzione Speciale in occasione dell’XI edizione del Concorso Internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”, indetto dalle Federazioni Italiana ed Europea dei Club e Centri per l’UNESCO. Un viaggio tra mura, muri, odori, profumi, vecchie foto e documenti: attualmente è in esposizione la mostra fotografica “Tocca color… lavanda” a cura dell’associazione “DigitArtInFoto”.

Orario straordinario di apertura: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Centro culturale Il Mulino Racconta

Il mulino di proprietà comunale si trova nei pressi del Lago dei Noci e dell’Oratorio di San Antonio di Padova, nella zona dell’antico ponte. Si tratta di uno dei 23 mulini che diedero origine all’abitato, molto probabilmente esisteva già all’inizio del Secolo XVII. Vi si trova ancora tutto il sistema di macinazione del grano, insieme ad altri reperti interessanti, un vero e proprio percorso (anche multimediale) con numerosi documenti d’epoca, come contratti e fotografie, che raccontano la storia dell’acqua nella valle Argentina.

Orario straordinario di apertura: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Santuario della Madonna della Montà

Il Santuario della Madonna della Montà (della salita), con annesso cimitero, è situato alla sommità dell’abitato di Molini lungo l’antico percorso viario che collegava la vallata con Triora. In esso si trova un importante ciclo pittorico di affreschi datato 1435 e firmato da Antonio da Monteregale (Mondovì) di notevole interesse storico e recentemente restaurato; in esso si trovano altre importati testimonianze storiche tra cui due dipinti di Battista Gastaldi di Triora, una piccola tela della nascita di Maria, opera di Lorenzo Gastaldi, figlio di Battista, un altare ligneo opera dell’artista locale Giovanni Battista Borgogno detto Buscaglia e altre importanti testimonianze storiche che meritano di essere conosciute.

Orario straordinario di apertura: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Ore 10:00

Visita guidata a Andagna, a cura di Renato Tirso

Ritrovo a Andagna

Andagna ha una storia millenaria che inizia con i Benedettini, passa attraverso l’occupazione dei Saraceni, l’arrivo dei Conti di Ventimiglia, la cessione ai Genovesi, l’inserimento nella podesteria di Triora, la guerra tra la Repubblica di Genova e il duca di Savoia, la Repubblica ligure, l’unione all’Impero Napoleonico, l’annessione al Regno di Sardegna. Qui possiamo visitare il Museo Etnografico "Rinaldo Firighelli” (il passato della vita artigianale e contadina di Andagna ricostruito con pezzi originali dell’epoca), proseguire sino al Belvedere (con una suggestiva panoramica sulle Alpi Liguri e sulla Valle del Rio Capriolo e Rio Corte), l’Arco e il portale della Chiesa di San Martino del 700.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Come raggiungere Andagna: lasciare la SP548 al bivio per Andagna, situato 2 km prima di Molini di Triora. Proseguire per circa 3 km.

Ore 10:00

Sanremo Bike School Open day

Incontro gratuito di prova per avviamento alla MTB

Campo sportivo di Molini di Triora

Piccolo percorso per avviamento alla MTB.

Riservato a bambini e ragazzi da 5 a 14 anni.

Evento gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Bicicletta e casco obbligatori.

Consigliato: acqua/borraccia, k-way.

Per informazioni: Fabio Carota +39 347 424 6575

Ore 10:30

Lezione di Yin Yoga.

Con Francesca Sapioli, insegnante ginnastica yoga.

Parco giochi vicino al campo da calcio.

Lo Yin fa riferimento alla medicina tradizionale cinese, sarà una pratica calma e molto statica in cui le posture si terranno per più minuti in totale abbandono e comodità. Lo Yin lavora internamente, a livello fisico attraverso la stimolazione dei canali energetici (meridiani) che andranno a purificare organi e visceri. Un lavoro sulla fascia, che comprende ossa, articolazioni, tendini vasi sanguigni e tessuto connettivo, per rilasciare tossine assopite nel corpo e nella mente. Una pratica che lavora inside a livello di emozioni, che donerà una sensazione di totale rilassamento e abbandono.

Durata della lezione 1h15.

Evento a pagamento: 12,00 €. Prenotazione obbligatoria diretta +39 346 087 5619.

Consigliato: asciugamanino, vestiti comodi, acqua.

Ore 11:00

Partenza di Voyage Experience

Molini di Triora

L’obiettivo di Voyage Experience è verificare lo stato delle infrastrutture realizzate con i progetti del Pitem MITO – in particolare POT che era il progetto infrastrutturale - ma anche mettere in evidenza il collegamento tra loro. Si tratta di un’esperienza che dovrà restituire anche le difficoltà che si incontrano viaggiando tra le località, l’accesso ai siti outdoor, gli eventuali punti di forza e i punti di debolezza. A compiere il viaggio saranno nove partecipanti, di varie età, che percorreranno in bici e a piedi diversi percorsi. Si parte da Molini da Triora domenica 11 settembre, si attraversano i vari dipartimenti della Francia, si scavalla in Piemonte e si arriva in Valle d’Aosta domenica 18 settembre. Alcuni tratti verranno fatti con il supporto di un furgone, per poter concludere tutto in una settimana. Voyage Experience è organizzato da Regione Valle d’Aosta, insieme a Regione Piemonte e a DMO Piemonte, più precisamente dal Dipartimento trasporti Regione Valle d’Aosta, capofila del Progetto POT nell’ambito del Pitem-MITO Alcotra 14-20.

Ore 11:00

Sagra della Lumaca

Piazza Vittorio Veneto

Distribuzione lumache, concorso "Lumaca d'Oro" e gara delle lumache.

Banda "Le fisarmoniche del Monviso". Festival degli artisti di strada e del gioco educativo. Bancarelle artigianato e prodotti tipici.

Ore 15:00

