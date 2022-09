Pallapugno maschile, Federico Raviola è inarrestabile: battuta la sua ex SubalCuneo per 9-3

Convincente successo della Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che, a Docledo, liquida 9-3 SubalCuneo, ex squadra del battitore Federico Raviola. Il match in programma inizialmente sabato sera 3 settembre, era stato posticipato di 24 ore a causa dell'impraticabilità del campo allo sferisterio 'Gandolfo' e delle avverse condizioni meteo.

Pronti, via e i piemontesi conquistano il primo gioco. Poi però sono i locali a salire in cattedra arrivando anche sul 6-1 e lasciando il secondo punto agli avversari prima dell'intervallo. La ripresa si concluderà, in meno di mezz'ora, con un 'ciello' finale proprio di Raviola.

L'Imperiese torna così in testa alla classifica con 27 punti e, giovedì sera, affronterà Cortemilia, nell'ultimo match dei playoff, attardato di una lunghezza. Chi perde affronterà proprio i cuneesi in semifinale (non ancora stabilite le date); la vincente invece si contenderà il pass con la squadra che uscirà dagli spareggi. Nel frattempo, alle direttive di Riccardo Aicardi, la formazione sarà impegnata nel Trofeo 'Città di Ceva' , mercoledì 14 settembre, proprio contro Daziano-Corino.