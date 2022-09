Da domani il via alle iscrizioni al 37° Rally Sanremo Storico in programma dal 13 al 15 ottobre

Dopo mesi di lavoro sotterraneo, di cui ben pochi conoscevano fatiche e frutti, finalmente diventa pubblica la triplice gara del 13-15 ottobre, che vedrà le vetture storiche e moderne sfidarsi sulle prove speciali del Ponente Ligure.

“Ci sono due momenti che accendono il motore delle gare - afferma Sergio Maiga, presidente del Comitato Organizzatore degli eventi - quando aprono le iscrizioni e quando riprende vita il sito Internet tornando a essere aggiornato con i moduli, le tabelle, i comunicati stampa e le novità. È allora che la gara diventa realtà”.

Il sito www.rallyesanremo.it è operativo da alcune settimane e lì si possono trovare tutte le informazioni necessarie a concorrenti e spettatori; ma anche a semplici appassionati che magari non potranno essere presenti a bordo strada o in parco assistenza, ma vogliono conoscere tutto sull’evento. “Abbiamo realizzato un sito particolarmente snello e facilmente navigabile, suddiviso nelle tre gare che scalderanno il fine settimana di metà ottobre. Avvicinandoci all’evento il sito sarà costantemente arricchito con i comunicati stampa e le gallerie fotografiche dei protagonisti - chiarisce ancora Maiga - mentre concorrenti e preparatori già trovano tutti i moduli e le informazioni necessarie per partecipare alle gare”.

Domani, scocca l’ora delle iscrizioni. Scatta il momento dal quale i concorrenti potranno inviare le iscrizioni al 37° Rally Storico, valido il campionato Europeo e Italiano di specialità, oltre che per la Michelin Historic Rally Cup. Le iscrizioni resteranno aperte sino alle ore 24 di martedì 27 settembre per i concorrenti che parteciperanno alla gara continentale, mentre per tutti gli altri le iscrizioni chiuderanno mercoledì 5 ottobre. Tabella di avvicinamento leggermente diversa per la 36° Coppa dei Fiori di regolarità (valida per il Campionato Italiano di Regolarità a media) che lascia ai partecipanti qualche giorno di riflessione in più, concentrando il periodo utile per le iscrizioni da venerdì 16 settembre a venerdì 7 ottobre, così come per l’agile Rally delle Palme che raccoglierà i suoi iscritti nello stesso periodo.