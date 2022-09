Successo oggi a Pigna per la 4ª edizione della gara di mountainbike 'Torarando'

Si è svolto oggi a Pigna l'evento di mountainbike Torarando, giunto ormai alla sua 4ª edizione.

La randonnée non competitiva, appuntamento fisso di questo periodo dell'anno in val Nervia, ha riscosso molto successo sia tra i fedelissimi atleti locali che tra i numerosi volti nuovi provenienti anche dalla Costa Azzurra e dal Principato di Monaco. Lo scenario mozzafiato ai piedi del Monte Toraggio non delude mai e il percorso tracciato soddisfa tutti i gusti (Pigna-Madonna di Campagna-Passo Muratone- Lega-Ferrasse-Buggio- Pigna). Gli organizzatori Cristian Rodini, Vicepresidente del Parco delle Alpi Liguri, e il Geom. Danilo Borfiga di Pigna tengono a ringraziare il direttore tecnico Fabrizio Scarella, l'ente Parco delle Alpi Liguri, la Protezione Civile di Pigna e Castelvittorio, la pasticceria Desire de Roy, l'Osteria Martini di Federico Lanteri e il sempre presente Mario Siboldi della US Pignese.

“Quest'anno la manifestazione è stata dedicata al nostro amico Andrea Pastor - spiega Rodini - e un pensiero speciale va alla sua famiglia per il sostegno all'evento. Da lassù sarai senz'altro fiero di quello che insieme abbiamo creato e che porteremo avanti in tua memoria ‘Ciao Andre’.”