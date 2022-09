Ottimo risultato per il sanremese Maurizio Ferratusco all'Ultra Trail du Mont Blanc (foto)

Il sanremese Maurizio Ferratusco ha partecipato venerdì 26 agosto a Chamonix ad una gara di livello mondiale di Trail running.

L'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) è una corsa internazionale sulla distanza in semi-autonomia che si svolge sui tre versanti (francese, italiano e svizzero) del Monte Bianco. La distanza attualmente è di 170 km con 10 000 metri di dislivello positivo, con più di 2500 partecipanti e Maurizio si è piazzato al 152° impiegando 29’ e 43', tantoché il suo sogno si avverato: stare sotto le 30 ore! Una gara conosciutissima, essendo il mondiale del Trail running, e proprio quest'anno il famosissimo kilian Jornet Burgada, il campione del Trail running, ha conquistato il record impiegando 19h49'.

“Questa gara l'ha proprio desiderata – ci racconta Valentina, la fidanzata di Maurizio - e preparata da più di un anno correndo ogni giorno, con freddo, pioggia, caldo torrido e non ha mai mollato, nonostante il suo lavoro, il muratore, sia molto stancante. Per me è un vero campione! Ed è stata anche una soddisfazione nel poter assistere a questa impresa, con l'aiuto della mia famiglia, nei punti ristoro in cui potevo entrare, ma dove lui si fermava davvero poco, 1h21' su nemmeno 30ore! E poi l'arrivo tutti insieme... un'emozione indescrivibile, ma che rimarrà per sempre! Volevo ringraziare tutta la mia famiglia che mi aiutato, chi è arrivato anche solo per vederlo al traguardo, facendosi una sfacchinata con ore di autostrada. Senza dimenticare il suo amico Danilo, compagno di allenamenti, che ha fatto di tutto per vederlo anche per poco e poi correre gli ultimi 2 km insieme!! Davvero una bellissima imprese, sia per lui che l'ha vissuta in pieno, che per tutti noi!!!”.

E Maurizio non si è risparmiato nemmeno oggi vincendo pari merito con un altro concorrente una gara di 6km, ovvero la prima edizione della San Lorenzo Run, svoltasi stamattina a San Lorenzo al mare.