Eccellenza, tutto facile per l'Imperia calcio: al 'Ciccione' battuto Canaletto 5-1 all'esordio

IMPERIA – CANALETTO 5-1 (15’ Fatnassi, 23’ Giglio, 42’ Cernaz, 50’ Jebbar, 61’ Guida – 26’ Rossi)

Poca cosa il Canaletto per impensierire l’Imperia che, al ‘Ciccione’ , passeggia sull’avversario con il risultato di 5-1 all’ esordio nel campionato d’Eccellenza. Una prestazione importante che dà fiducia per l’inizio della stagione.

In tribuna non c’è Rodrigo Palacio ma si vede lo sponsor Marco Del Gratta, insieme a 250 spettatori circa.

Nonostante le difficoltà di formazione, l’attacco si dimostra letale e va a nozze con la difesa ‘ballerina’ degli spezzini. Tre azioni in fotocopia mandano l’Imperia sul 2-0: al primo tentativo Giglio coglie la traversa, poi si rifà con il gol del raddoppio. Il vantaggio era stato firmato dal giovane Amin Fatnassi che, come la scorsa stagione, timbra all’esordio casalinga. Chissà se la bella prestazione del ‘canterano’ avrà convinto Mister Lupo a dargli maggiore spazio anche per le uscite successive.

Anche la retroguardia neroazzurra andrà rivista, complice l’assenza di Puddu e l’abbassamento di Taddei sulla linea difensiva. L’esperto centrocampista ha disputato comunque una partita efficace. Ma il gol del 2-1 di Rossi e il palo colto nella ripresa devono comunque portare ad una maggiore attenzione.

Un delizioso pallonetto di Cernaz, su contropiede portato da Campelli, consegna il 3-1 all’intervallo. Poi è accademia con Jebbar che, a inizio ripresa, mette a sedere il difensore e cala il poker. Guida sigla il 5-1 di testa, da azione d’angolo. Poi i ragazzi di Lupo sfiorano il sesto centro ma, in qualche modo, Canaletto si salva.

LE FORMAZIONI

Imperia – Bova; Ravoncoli, Guida, Taddei, Ordisci (75’ Paraschiva), Giglio cap., Sancinito (85’ Lanteri), Fatnassi (59’ Cassini); Campelli, Jebbar (80’Ardissone, Cernaz (65’ Bourkaa).

Canaletto – Ferraiuolo; Ferri (66’ Ambrosi), Saloni (51’ Gambino), Costa (51’ Ugolini), Valentini, Rossi, Bonni (79’ Maccarone), Sbarra, Cantoni, Poli, Marte (76’ Lonardo). All.: Plicanti

Marcatori: 15’ Fatnassi, 23’ Giglio, 26’ Rossi (C ) 42’ Cernaz, 50’ Jebbar, 61’ Guida (I)

Ammoniti: Marte ( C ) , Guida (I)