Pattinaggio: Rotellistica Ventimigliese a Cremona per la quarta tappa del Circuito del Nord-Ovest

Domani, domenica 4 Settembre, una rappresentativa della Rotellistica Ventimigliese, si recherà a Cremona per partecipare alla quarta tappa del Circuito del Nord-Ovest dove saranno presenti altre 46 società tra le più importanti fra Liguria, Piemonte e Lombardia. Il sodalizio ventimigliese, è l'unico rappresentante della nostra provincia che parteciperà alle gare nelle categorie Esordienti, con Sara Quercia e Giorgia Pintacorona e nella categoria Giovanissimi con Anita Allaria, Mia Ferri, Lia Pintacorona, Viola VIitetta e Fabrizio Rantino.



"Questi giovani atleti, già presenti ai campionati regionali, parteciperanno successivamente alle ultime tre tappe di questo circuito nelle successive domeniche di Settembre, sempre in territorio lombardo. Nel frattempo, si ricorda che, con la riapertura delle scuole, riprendono, dopo la pausa estiva, presso la palestra di via Roma a Ventimiglia ( centro studi), gli allenamenti e corso di insegnamento al pattinaggio a rotelle a partire dal 15 Settembre" - ricordano dalla squadra.