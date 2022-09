I risultati dell'ottava edizione del Campionato Italiano di Traina Costiera per Società

Nei giorni dall’uno al tre settembre, nelle acque dell’incantevole Golfo di Imperia e di Diano Marina, si è svolta l’ottava edizione del Campionato Italiano di Traina Costiera per Società.

"Non è la prima volta che alla Stella Maris viene assegnata l’organizzazione di un Campionato Italiano - si spiega nella nota -, avendone infatti già organizzati, negli anni passati, tre di Traina Costiera e due di Traina d’Altura.

La partecipazione di 16 equipaggi in rappresentanza di 8 Società, la presenza di tanto pesce, nonché l’ottima organizzazione, sono stati tutti elementi importanti che hanno determinato il pieno successo della manifestazione.

Il Campionato si è svolto in una prova unica suddivisa in due manche, una il venerdì 2 e l’altra il sabato 3 c.m., dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Nella prima manche purtroppo le pessime condizioni meteomarine non hanno permesso il regolare svolgimento della gara, che è stata così annullata. Nella seconda manche le discrete condizioni del mare hanno permesso agli equipaggi di darsi finalmente battaglia con la novità del 'catch and relise', cioè tutti i pesci catturati sono stati immediatamente rilasciati in mare, dando un punteggio alla specie di pesce catturato.

La Stella Maris non è riuscita nella difficilissima impresa di ripetere nuovamente il prestigioso risultato degli anni 2017, 2018 e 2021, quando nella stessa competizione aveva ottenuto il massimo risultato possibile. Ciononostante la Società è riuscita a piazzarsi al secondo posto così come nella classifica individuale con l’equipaggio composto da Lorenzi Massimiliano, Solaini Massimo e Vullo Roberto

Alla premiazione, effettuata presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia, sono intervenuti – prendendo in seguito la parola – l’Assessore allo Sport e Manifestazioni del Comune di Imperia Dott. Simone Vassallo, il Responsabile Nazionale Big Game della F.I.P.S.A.S. Alfredo Benzi e il Presidente Provinciale F.I.P.S.A.S. Enzo Martino.

Al termine della manifestazione il Presidente della Stella Maris Guido Ascheri ha ringraziato, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, gli equipaggi partecipanti al Campionato, i numerosi sponsor – con particolare riferimento ai due sponsor tecnici della Società: la Maver Italia e il negozio di pesca Hakuna Matata – il Giudice di gara CACACE Giuseppe coadiuvato dal giudice Roberto Stefano, il Direttore di gara Pressamariti Rocco e tutto il Consiglio Direttivo per il grande impegno profuso per la realizzazione di questo importante evento. Infine tutti a cena presso il famoso ristorante 'Candidollo' di Diano Borello".

Classifica per Società

1°) A.S.D. Garisti 93 Artico - Campione d’Italia

2°) A.P.S.D. Stella Maris

3°) A.P.S.D. L’Ancora

Classifica per equipaggi

1°) Moro/Lanza/Braida (A.P.S.D. L’Ancora)

2°) Lorenzi/Solaini/Vullo (A.P.S.D. Stella Maris)

3°) Tortarolo/Giraudo/Cavallo (A.S.D. Garisti 93 Artico)