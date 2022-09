Calcio, si accende il campionato ma l'Imperia parte a fari spenti. Difficile l'arrivo di Palacio

Domani, alle ore 15, l’arbitro Fabio Conti darà il via all’ Eccellenza dell’Imperia che, al ‘Nino Ciccione’, ospiterà il Canaletto. Un campionato, quello del Centenario neroazzurro, che comincerà a fari spenti: senza presentazione di squadra e staff e la campagna abbonamenti partirà soltanto domani, prima della partita, al costo di 140 Euro per la tribuna e 70 per la gradinata. Scotta ancora la retrocessione in Eccellenza ed il mancato ripescaggio estivo.

Gli imperiesi comunque hanno già conquistato il pass per la seconda fase di Coppa Italia, dove troveranno Cairese e Sestrese.

Per l’ inedito esordio casalingo, Mister Lupo dovrà reinventarsi l’attacco facendo a meno del centravanti Polisena, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio, e di Minasso (pubalgia). Dietro va k.o. il centrale Puddu.

A proposito di attaccanti, nella tarda mattinata, è circolata la voce di un imminente approdo dell’attaccante Rodrigo Palacio. Il 28 volte nazionale argentino, ex Boca, Genoa, Inter e Bologna è al momento svincolato e nei giorni scorsi è stato avvistato a Bergeggi, di ritorno nella sua amata Liguria.

I collaboratori del suo agente, Gabriele Giuffrida, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali facendo trapelare come Imperia non fosse tra le opzioni del centravanti. Smentita filtrata anche dall’ambiente neroazzurro.

Contattato dalla nostra redazione, l’ufficio dell’agente ha lasciato intendere come l’ultima parola spetterà comunque al giocatore, alla ricerca di una squadra. Lasciando socchiusa la porta alle speranze .

I continui infortuni degli avanti di Lupo potrebbero costringere l’Imperia a tornare sul mercato che, con l’arrivo del terzino sinistro Bourkaa, sembrava chiuso. Almeno stando alle indicazioni del DS Fava dopo l’amichevole contro il Ventimiglia. Una delle certezze rimane il capitano Giuseppe Giglio, ormai prossimo alle 300 presenze in neroazzurro (sono 285 ad oggi) che oggi compie 28 anni.