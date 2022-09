Calcio: i convocati dell'Imperia per la partita contro il Canaletto

20 convocati per la prima di campionato che vedrà opposta l’Imperia al Canaletto. L’appuntamento è alle ore 15 allo stadio Nino Ciccione.

Mister Alessandro Lupo deve fare a meno, per infortunio, di Minasso, Puddu e Polisena. Quest’ultimo è ancora alle prese con un fastidio al collaterale destro, il difensore soffre invece di una distorsione rimediata nella gara di Taggia, mentre per il 2001 lo stop ai box è causato da pubalgia, già trattata in settimana e per la quale verranno fatti ulteriori esami strumentali durante i prossimi giorni. Presente invece l’ultimo arrivato in casa neroazzurra Bourkaa.

Questa la lista completa: Ardissone, Bourkaa, Bova, Campelli, Cassini, Cella, Cernaz, Fatnassi, Giglio, Guida, Jebbar, Lanteri, Morchio, Ordisci, Panaino, Paraschiva, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Taddei.

La società comunica inoltre che domani, prima della gara, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2022/2023. Il costo è di 140 euro per la tribuna e 70 per la gradinata.

Il prezzo dei biglietti per le singole partite sarà invece di 10 euro per la tribuna e 5 per la gradinata.