Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani a Sestri Levante

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura al Comunale in vista della gara di domani a Sestri Levante. Il match, valido per la prima giornata di campionato di serie D, si disputerà alle 15 allo stadio Sivori.



Prima della seduta la squadra ha ricevuto la visita del presidente Alessandro Masu che ha caricato tutti in vista della nuova stagione ormai alle porte. Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 21 i biancoazzurri disponibili. Assenti gli infortunati Fischer e Marchisone. Non convocati Biffi e Urgnani.



Portieri: Tartaro (2004), Ferro (2005), Bohli (2005).

Difensori: Mauro (2003), Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Aita (2002), Ricossa (2001).

Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Valagussa, Owusu (2004), Rizzo, Giuffrida (2002), Maugeri (2003).

Attaccanti: Camilli, Del Barba (2003), Aperi, Pellicanó (2002), Scalzi.