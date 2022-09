Calcio: al via 'Progetto Giovani' della Polisportiva Dilettantistica Golfo Dianese 1923

Dopo il riconoscimento ricevuto dalla LND relativo al ‘Premio di Valorizzazione dei Giovani Calciatori’ nel Campionato di Promozione 2021/2022, la Polisportiva Dilettantistica Golfo Dianese 1923, conferma il suo impegno nella crescita dei giovani calciatori dando vita all'iniziativa denominata ‘Progetto Giovani’.

“L'iniziativa – spiega il Presidente della Polisportiva Golfo Dianese 1923 Moreno Pastor -, volta a valorizzare i giovani del settore giovanile, nasce principalmente grazie alla collaborazione tra il nuovo Tecnico Enrico Sardo, sensibile all'utilizzo di giovani in prima squadra, ed i tecnici del rinnovato settore giovanile.

Il progetto, di fatto già iniziato durante la preparazione estiva, prevede di far partecipare alle sedute di allenamento, con un sistema di rotazione e meritocrazia, i giovani più promettenti con i giocatori della prima squadra, in modo da stimolare i ragazzi per un impegno costante, e nel contempo dare la possibilità a Mister Enrico Sardo di monitorare ancora da più vicino gli stessi e valutarne la crescita per un possibile utilizzo, anticipando i tempi di inserimento in rosa.

Siamo certi - conclude Pastor - che questo progetto darà grandi stimoli a tutto l'ambiente, dopo i problemi dovuti alla pandemia, in cui i giovani sono stati fortemente penalizzati, siamo felici di portare nuovo entusiasmo, facendo capire ai nostri giovani più promettenti che il 'calcio vero' è più vicino di quanto loro stessi possano pensare!”.