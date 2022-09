Stile Artigiano a Sanremo: sfilata di moda che stupisce e incanta il pubblico di Pian di Nave (foto)

Moda e artigianato protagonisti ieri sera a Sanremo per la nona edizione di “Stile Artigiano”, organizzata dalla Confartigianato. Ieri è stata una giornata dedicata alle eccellenze artigianali della moda, del benessere e dell’agroalimentare. “Stile Artigiano è di Moda” si è sviluppata principalmente su tre aree: Pian di Nave dove si è svolto il defilé, lo Yacht Club dove è stato allestito un ampio buffet su invito, ed il Casinò di Sanremo presso il quale è stata inaugurata la mostra “Moda Preziosa”.

Uno spettacolo quello di ieri sera, caratterizzato da un alternarsi di sfilate ed esibizioni artistiche. Grandi applausi anche per la parte dedicata all'intrattenimento, con il cast artistico composto dal cabarettista Andrea Di Marco e le cover nazionali ed internazionali della band Nauges e i mix del DJ Wir Mur.

Le modelle ed i modelli sono stati preparati dagli acconciatori e dai truccatori della provincia di Imperia. Si segnalano gli staff dei parrucchieri Gori, Flavio Hair Fashion, D’Ascola Hair Style e Sara Pogliano assieme ai truccatori del make up artist Andrea Pallanca e dei team di Ratuis Paolina, Fashion Beauty di Anna Olivo ed Accademia Formativa di Manuela Sartore e Patrizia Morreale.

Protagonisti indiscussi i capi d'abbigliamento dei seguenti maestri sartori:

- ATELIER FERDINAND, i prestigiosi abiti da sposa dello stilista Ferdinand provenienti da San Sebastiano al Vesuvio, Napoli.

- BRUNO CARLO, creatore artigianale di guanti, accessori e maglieria fatti su misura con sede a Ventimiglia: delle loro collezioni ne parlano prestigiose riviste internazionali.

- FRANCO FERRARO, se si dovesse parlare di passione per la moda in Valsesia, inevitabile citare l’azienda a conduzione familiare inaugurata da Franco nel 1974 e che oggi esporta i suoi prodotti in tutto il mondo: le sue creazioni spesso anticipano le tendenze della moda senza eccessi che mantengono il loro fascino nel tempo.

- FRANCO PUPPATO, sarto veneziano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. I suoi capi sono stati indossati dal presidente americano Biden, da principi arabi e dallo Star System nazionale

- PINU’ COUTURE, l’arte del fashion designer partenopeo Pino Miranda, detto Pinù, mira a far conoscere l’antica sartoria napoletana in tutto il mondo: numerosi i riconoscimenti ottenuti, grazie al suo talento la stampa definisce il titolare dell’atelier di San Giuseppe Vesuviano “l’innovatore dell’abito da sposa".

- SARTORIA PERRERA, un grande ritorno per il team di Umberto Perrera dopo l’evento dell’anno scorso e dopo le partecipazioni alle edizioni del “Festival della Moda Maschile” che si tenevano a Sanremo negli anni ’60. Durante l’anno, i suoi capi sono protagonisti di numerose sfilate.

- SARTORIA MALTESE ANGELA, sartoria artigianale biellese che crea abiti su misura per uomo, donna e sposi.

- SARTORIA BASILE NAPOLETANA, i capi di abbigliamento originali della sartoria napoletana che hanno trovato un loro punto di appoggio a Sanremo grazie a Vincenzo Basile, che ha aperto il suo negozio in Corso Matuzia 82.

- UFFICIO STILE GIOVANNA PANICO, l’arte della sartoria di San Sebastiano al Vesuvio, Napoli, espressa mediante l’utilizzo di tessuti leggiadri dai colori variopinti.

Le foto della serata sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo.