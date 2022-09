Petanque internazionale: un altro meraviglioso successo per la giovane nazionale italiana di petanque

Italia sul tetto del mondo! Un altro meraviglioso successo per la giovane nazionale italiana di petanque che mercoledì 31 agosto, a Romans-Sur-Isere in Francia, si è aggiudicata la gran finale dei Masters di Petanque, a conclusione del piú importante torneo itinerante nel mondo.



Partiti alla grande con la scoppiettante vittoria delle prime due tappe in Costa Azzurra a giugno, i cuneesi Andrea Chiapello e Florian Cometto, con i nostrani Alessio Cocciolo e Diego Rizzi (i due ultimi già campioni del mondo e d’Europa quest'anno) hanno prima vinto la semi finale con una grande rimonta da 1 a 8 e poi hanno dominato in finale la squadra francese pluriiridata Rocher-Lacroix-Cortes vincendo con autorità per 13 a 10 una partita giocata in modo spettacolare da entrambe le squadre (come era logico, visti i valori in campo) un festival di millimetrici accosti al pallino e di ferme e tiri perfetti, partita iniziata con un secco 7 a 0 in due mani di gioco, che è stata sempre saldamente nelle mani dei nostri. La prossima edizione dei Masters si terrà la prossima estate, i nostri saranno i campioni da battere!