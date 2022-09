Calcio giovanile: Simone Marino e Kledi Qosja della Sanremese hanno firmato oggi per il Genoa

Ottime notizie per il settore giovanile della Sanremese che vede due talenti in erba approdare in una società professionistica.

Simone Marino e Kledi Qosja hanno firmato oggi per il Genoa che li inserirà nella compagine Under 14. Reduci da una brillante stagione con la leva 2009, guidata da Gabriele Giannini e Simone Bregliano, i due giovani biancazzurri erano già stati visionati più volte dal club più antico d'Italia.

La Sanremese si congratula con i ragazzi e ringrazia il responsabile del settore giovanile rossoblù, Michele Sbravati, auspicando che altri giocatori possano seguire le orme dei loro compagni. Alla firma hanno assistito il responsabile delle giovanili biancazzurre Gianni Brancatisano ed il responsabile organizzativo Vincenzo Stragapede.