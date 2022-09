Calcio: domani l'Oneglia al campo della 'Sacra Famiglia' presenterà lo staff per la prossima stagione

Finalmente, dopo mesi di incessante lavoro, l'Oneglia Calcio è pronta a presentare il nuovo progetto. Domani alle 17.30, al campo sportivo della Sacra Famiglia, il Presidente Don Paolo Pozzoli e il Vice Alessandro Brancatelli presentaranno tutto lo staff operativo per la stagione 2022/2023.

Il responsabile del settore giovanile, Umberto Decesari, si dichiara soddisfatto di quanto si è riuscito a costruire sino ad ora: "L'obiettivo principale è quello di riuscire ad avere, in pochi anni, una prima squadra composta principalmente dal nostro settore giovanile e di permettere ai più bravi e meritevoli di militare in una categoria superiore con l'Imperia Calcio con cui stiamo collaborando attivamente per il futuro dei nostri ragazzi. L'inserimento nello staff del maestro di tecnica e di allenatori qualificati e preparati è proprio finalizzato alla crescita calcistica già dalle primissime esperienze”.

Sono stati ampliati e riqualificati i campi da gioco della società (Pontedassio e Sacra Famiglia). Attraverso la fattiva collaborazione dell'Oratorio dei Piani gestito da Don Luca c'è la possibilità di utilizzare anche il campo dei Piani, destinato ad incentivare il calcio femminile che purtroppo non ha ancora preso piede nella realtà odierna; è stata messa a disposizione dei più piccoli la palestra di Piazza Ulisse Calvi per i giorni più freddi o piovosi.

Il direttore generale Cristian Pennone ha formato una prima squadra promettente e competitiva che ora il mister Ghigliazza con il vice Reviglio, l'allenatore dei portieri Fratini e al team manager Griseri, condurrà nel campionato di prima categoria ormai alle porte". Sotto i nomi e le qualifiche di tutti i componenti il nuovo staff tecnico del settore giovanile.

Responsabile settore giovanile e area tecnica:

Decesari Umberto UEFA B

Responsabile rapporti Genoa Accademy:

Corinni Cristian UEFA B

Maestro di tecnica:

Donzella Massimo ex giocatore professionista

Istruttori esordienti 2010:

Mantovani Stefano UEFA C e Albavera Luca

Istruttori esordienti 2011:

Palazzeschi Fulvio UEFA C e Ammirati Marino

Istruttori pulcini 2012:

Armilotta Maurizio UEFA C e Di Nicuolo Raffaele

Istruttore pulcini 2013:

Cirillo Claudio UEFA B

Istruttori Piccoli Amici 2014 -15:

Coppola Claudio UEFA B, Gorlero Nicola e Barreca Patrick

Istruttori Piccoli Amici 2016-17-18:

Donzella Massimo, Pozzoli Emilio laurea scienze motorie e Bandiera Elisa

Calcio Femminile:

Serpe Michele istruttore giovani calciatori e Piacente Ida Grassroots E

Istruttore dei portieri:

Fratini Alessio patentino portieri e UEFA B

Responsabile dirigenti accompagnatori:

Pagano Andrea