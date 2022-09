Sanremo: gazebo elettorali ‘dalla parte giusta’ del M5S, da domani per approfondire i temi delle politiche 2022

Da domani iniziano gli appuntamenti nelle piazze di Sanremo del MoVimento 5 Stelle che propone il programma elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre.

I gazebo informativi coinvolgeranno attivisti e simpatizzanti e vedranno la presenza ad ogni appuntamento di alcuni candidati per la Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, selezionati con il voto online degli iscritti attraverso la procedura ormai celebre delle 'parlamentarie'. Il primo incontro inizia domani alle 9 in zona Foce a Sanremo, nei pressi del supermercato Coop. Il candidato al Senato nel collegio plurinominale Liguria Antonello Barbera ha già confermato la sua partecipazione.

Gli incontri successivi già adesso confermati: domenica 11 in via Escoffier dalle 9 alle 13, domenica 18 in Piazza Colombo dalle ore 9 alle 13 e venerdì 23 settembre in Piazza San Sebastiano a Coldirodi dalle 17 alle 21.

Sarà inoltre presente il consigliere comunale sanremese del Movimento 5 Stelle Roberto Rizzo, sempre disponibile al dialogo con i cittadini per risolvere i problemi della città e delle sue frazioni.