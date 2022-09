Una lunga avventura in moto da Sanremo a Sestriere: al via la 14ª edizione della HAT Hardalpitour con oltre 500 iscritti (video)

Giunge alla 14ª edizione la mitica Hardalpitour HAT Sanremo-Sestriere che, grazie alla costante partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da tutta Europa, in questi anni si è conquistata la fama di più grande evento Adventouring internazionale.

La HAT è un viaggio-avventura no-stop (con guida notturna) di due giorni per team di tre piloti, su strade montane prevalentemente sterrate, seguendo tracce GPS con moto adventure dal peso non inferiore ai 150 kg.

Senza il confronto diretto con il cronometro, l’obiettivo è godere dei percorsi, dei paesaggi e delle bellezze naturali, in compagnia di amici con cui condividere la stessa passione di questo modo di andare in moto. All’arrivo si riceverà l’ambito attestato di partecipazione, ed effettuando fedelmente tutto il percorso verrà assegnato ad ogni partecipante anche il 100% Marathon Prize.

Ciò che rende la HAT qualcosa di unico e speciale è la speciale atmosfera che si vive nel corso di questo long week-end, tutto all’insegna della passione per l’adventouring. I protagonisti sono i suoi partecipanti, piloti con tanti km sulle spalle, ma anche le loro moto, super preparate e pronte alla grande avventura. E poi i percorsi, belli di giorno e magici di notte, quando la HAT diventa ancor più sfidante.

La partenza è ancora una volta dal prestigioso palco di Sanremo, località particolarmente gradita da partecipanti e accompagnatori che in questa città di mare trovano motivi d’interesse e di svago: dalle spiagge sabbiose al famoso Casinò, agli eleganti negozi del centro storico. Il piazzale Dapporto, a ridosso del mare, ospita l’HAT Village con il palco partenza e gli stand dei numerosi partner della manifestazione, centro dell’incontro dei tantissimi partecipanti.

Quali sono i percorsi che i partecipanti possono scegliere?

La versione Extreme, limitata a 150 piloti esperti, è un impegnativo viaggio-avventura di circa 40-42 ore, su di un percorso di circa 900 km con partenza il venerdì notte e termine a Sestriere la domenica pomeriggio. I partecipanti in team di tre piloti possono contare sulle capacità e risorse del gruppo. Insieme trovano ristoro nei numerosi punti organizzati tra cui una sosta/riposo al coperto a Garessio.

La versione Classic, la più frequentata, propone la formula originale di 24 ore di guida continua con alcune brevi soste ai vari ristori per recuperare le forze. Lunga circa 550 km, è il sogno di molti appassionati dell’adventouring e va completata almeno una volta nella vita di un grande motociclista d’avventura.

Si partecipa in team di tre piloti anche per ragioni di supporto e sicurezza. Il suo percorso è quello che cambia più spesso anno dopo anno, presentando sempre qualche bella novità. L’arrivo a Sestriere è sempre un momento indimenticabile.

La versione Discovery (470 km ca) è pensata per chi vuole partecipare alla HAT ed alla sua magica atmosfera senza dover necessariamente affrontare la guida notturna e tante ore di guida continua. È possibile parteciparvi anche singolarmente. Con partenza il sabato mattina da Sanremo, prevede uno stop a metà percorso al ristoro di Boves (CN) per consentire il riposo notturno (l’organizzazione del pernottamento è a cura del partecipante). Il percorso del primo giorno coinciderà con quello della Classic mentre la ripartenza avrà luogo la domenica mattina con un lungo taglio che riporterà rapidamente i partecipanti sul percorso della Classic. L’arrivo a Sestriere è previsto il pomeriggio della domenica in contemporanea con gli altri partecipanti alla HAT.

La versione Vintage, riservata alle moto immatricolate prima del 1984, vuole dare spazio e nuova vita a moto appartenenti al mito dell’avventura. Parte il sabato mattina da Sestriere e terminerà il sabato sera a Boves, in contemporanea con il passaggio delle altre tre versioni.

I piloti ed i team

Gli appassionati di adventouring devono fare questa esperienza d'avventura almeno una volta. Ma cosi anche i grandi campioni delle avventure africane, le più affini alla HAT, come la Dakar. Al via quest'anno un parterre di piloti di altissima qualità, con il grande team di Husqvarna Norden 901 composto da Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, i più rilevanti dakariani italiani oggi, insieme a Lyndon Poskitt, eclettico pilota inglese d'avventura e di corse africane.

Ma soprattutto sarà presente alla sua prima HAT il mito del fuoristrada nazionale Gio Sala che darà lustro alla manifestazione ed a KTM presente in forze alla manifestazione in qualità di main partner.

Tanti altri sono i team schierati da case ed aziende per non mancare a questo appuntamento immancabile del mondo adventouring. Tra le prime ci saranno in forma ufficiale Triumph, Moto Morini, Honda, Suzuki e Yamaha Germany, mentre altre aziende quali Interphone e Enduristan schiereranno team con clienti e blogger.

Il territorio

Sede ospitale della partenza è ancora una volta Sanremo, che ripete magicamente il suo spartito perfetto di accoglienza, clima e servizi. L'HAT Village, centro nevralgico di reception, stand e partenze, è comodamente allestito a ridosso del mare non lontano dal Casinò nel cui prestigioso Teatro venerdì sera si terrà il briefing ed il via ufficiale della manifestazione. Per tutti è sempre un piacere cominciare da qui.

Sestriere poi accoglierà come da sempre la carovana dell'avventura, ricevendo i piloti provati da un impegno importante quanto gratificante. Nella mente di tutti Sestriere è il sogno, la meta di un week-end che sarà ricordato a lungo da loro nei mesi, negli anni successivi. Le strade sterrate intorno alla città olimpica il mito degli appassionati, la più degna cornice finale della manifestazione adventouring più ambita e riconosciuta.

Tra Sanremo e Sestriere, tra Liguria e Piemonte, una lunga lista di tanti comuni, grandi, piccoli e piccolissimi sulle cui strade passa la HAT. Grazie alla loro collaborazione è possibile realizzare una manifestazione che sulla carta sembra un'opera impossibile, ma che invece ogni anno ripete la sua magia nel rispetto di tutti. In connessione, sono ben 22 i punti ristoro organizzati alla HAT 2022.

Un'unica menzione va fatta per Boves (CN), splendida cittadina che negli ultimi anni ospita con grande calore ed efficienza il ristoro più importante per tutti nella sua accogliente piazza centrale completamente dedicata alla manifestazione.

E' un turismo dinamico che offre scenari e panorami diversi ai partecipanti, su strade minori, poco battute e su percorsi lontani dalle abitudini, per vivere una natura incontaminata e realtà storiche inattese in fondo a valli minori, nascoste. Questo è l'Adventouring, e questa è la HAT Sanremo Sestriere.

I percorsi

Ai partecipanti la possibilità di scelta tra tre percorsi: il Discovery (490 km), il Classic (580 km) e l'Extreme (780 km) in base al loro desiderio di sfida ed alla loro esperienza. Per tutti l'obiettivo è raggiungere il traguardo di Sestriere, senza particolari vincoli di tempo e percorso.

L'Extreme è la massima sfida nel mondo adventouring, un vero cimento riservato ai piloti più esperti ed "estremi", una maratona no-stop di circa 40 ore dove è lasciato ai partecipanti decidere se e quando sostare lungo il percorso. La partenza è alle 23.00 di venerdì, col buio della notte.

La Classic è il percorso che ripete lo spirito originario della HAT: 24 ore no-stop per raggiungere Sestriere. La guida notturna è anche qui parte del fascino della HAT e la maggior parte dei partecipanti è su questo percorso.

La Discovery è invece studiata per chi vuole partecipare ad un grande evento come la HAT senza la guida notturna e con un percorso più corto e più semplice dove il fuoristrada è alla portata di chi ha un minimo d'esperienza. La partecipazione alle Extreme e Classic è per team di minimo 3 piloti, mentre la Discovery si può percorrere anche in solitaria.

Le novità sui percorsi 2022

Non potevano mancare importanti novità anche per questa edizione, a partire dall'inserimento di numerosi nuovi percorsi.

La Extreme vede un nuovo lungo tratto sterrato inedito nella zona di Pieve di Teco e Aquila D'Arroscia, sopra Imperia ed un nuovo gran finale con il ritorno alla mitica Strada della Assietta ed il passaggio sul Monte Fraiteve a 2.700 mt, record di altezza per la HAT, il punto più emozionante quando ormai mancano 5 km all'arrivo.

La Classic si appresta ad un'edizione particolarmente impegnativa, probabilmente la più lunga con i suoi 580 km di lunghezza, dove la novità maggiore sarà in Alta Val di Susa nel passaggio alla Galleria dei Saraceni ed i suoi forti a presidio.

La Discovery con i suoi 480 km passerà anch'essa in Alta val di Susa e vedrà un nuovo tratto fuoristrada all'alba di domenica nella zona di Busca (CN).

Il programma

Il programma avrà inizio nel primo pomeriggio di venerdì 2 settembre all'interno dell'HAT Village (posizionato nel centrale parcheggio di piazzale Dapporto) dove presso la nuova hospitality OVER200RIDERS si effettuerà il check-in dei partecipanti. Saranno presenti gli stand di tutti i partner HAT SERIES a partire da KTM e Dainese, quest'ultima presente con le sue nuove collezioni 2023 per il mondo adventure e l'innovativo sistema airbag di alta tecnologia. Quindi Nolan, Anlas, MBE, SW Motech, Enduristan, Garmin, Shad e Klim. Altre aziende completeranno un paddock di assoluto interesse e rilievo. Il briefing dell'evento si terrà nuovamente presso un luogo cittadino iconico, il Teatro del Casinò di Sanremo.

Le partenze dall'HAT Village saranno venerdì 2 settembre dalle 23.00 per la Extreme e sabato 3 settembre dalle ore 9.00 per la Discovery e la Classic.

La HAT Sanremo Sestriere è un viaggio-avventura inserito nel Calendario Adventouring 2022 di AICS Motociclismo.

La HAT Sestreire Adventourfest è raccontata su FB e IN (@hatseries).

Hashtag ufficiali: #hatseries #hatadventoufest #hatadventouring #hatexperience

Il programma

Venerdì 2 settembre

Ore 09:00 Inizio manifestazione, apertura HAT Village a Sanremo

Ore 11:00 – 16:00 Check-in partecipanti Extreme

Ore 12:00 – 19:00 Check-in partecipanti Classic, Discovery e Vintage

Ore 19:00 – 21.00 Briefing

Ore 23:00 Partenza HAT Extreme

Sabato 3 settembre

Ore 08:00 Apertura HAT Village

Ore 10:00 – 11:00 Partenza Discovery e Vintage

Ore 11.00 – 14.00 Partenza Classic

Ore 18:00 – 23:00 Ristoro di Boves, arrivo HAT Vintage

Domenica 4 settembre

Ore 10:00 Apertura HAT Village a Sestriere

Ore 11:00 – 17:00 Arrivo di HAT Discovery, Classic ed Extreme a Sestriere

ritiro attestato partecipazione

Ore 18:00 Chiusura manifestazione