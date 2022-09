Ultimo appuntamento con Bajardo Lectures: spettacolo dedicato a Edith Piaf

Si conclude con uno speciale spettacolo dedicato alla leggendaria Edith Piaf la terza annata delle “Bajardo Lectures” che ha ottenuto particolare riscontro durante tutta la stagione estiva. "In questo caso non si tratta di una conferenza bensì di una rievocazione teatrale della vita e della carriera artistica della cantante francese, ideata e interpretata da Adriana Genuizzi. - spiega il direttore artistico Freddy Colt - Nella nuova location della Chiesetta di San Rocco (anziché nella sala del Castello come precedentemente annunciato), si terrà a partire dalle ore 18 un’intensa rappresentazione fatta di parole, immagini e musica in grado di trasmettere emozioni nel ripercorrere l’esistenza travagliata e incredibile di una ragazza poverissima destinata a diventare una celebrità mondiale".



Si riascolteranno, insieme ai fatti della vita, anche frammenti delle più note canzoni di Edith Piaf. L’incontro culturale, organizzato dall’Accademia della Pigna, è inoltre patrocinato dalla sezione sanremese della SIDEF (Società Italiana dei Francesisti) presieduta dalla prof.ssa Graziella Ferrari. Il direttore artistico Freddy Colt introdurrà la serata a conclusione dell’intera stagione dell’Università d’Estate di Bajardo. L’ingresso è libero e gratuito nel limite dei posti disponibili nella chiesetta.