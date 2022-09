Sanremo: Treves Blues Band e Paolo Bonfanti per l’ultimo appuntamento di “Unojazz&blues”

Sul palco di Pian di Nave la musica…raddoppia. Grande festa domani sera per l’ultimo appuntamento con “Unojazz&blues” la rassegna organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo che dal 15 luglio ha animato le serate sanremesi. Protagonisti del doppio concerto saranno la Treves Blues Band e Paolo Bonfanti. L’inizio dello spettacolo, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21. La serata sarà presentata da Massimo Cotto e aperta dalla Ramon Rossi Band.

Treves Blues Band: viaggio nel mito con la Treves Blues Band, la più longeva band blues italiana! Fondata nel 1975 da Fabio Treves detto “il Puma di Lambrate” le loro esibizioni sono una gioia per i sensi e accompagnano gli spettatori nella storia del blues, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo fino all’ elettrico di Chicago. Treves ha all’attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con Frank Zappa.

Paolo Bonfanti: una vita in musica a trecentosessanta gradi quella di Paolo Bonfanti. Genovese di nascita e cresciuto in una famiglia di artisti, si dedica fin da giovanissimo allo studio del pianoforte e della chitarra fino a quando viene folgorato da un grandissimo amore: il blues. È stato membro e front man dei più importanti gruppi rock-blues della scena italiana e straniera come i Big Fat Mama, i Downtown e gli Slow Feet. A fianco di queste ed altre tantissime importanti collaborazioni porta avanti da anni con successo la carriera di solista, produttore ma soprattutto insegnante. Ha pubblicato, infatti, numerosi articoli su riviste specializzate, volumi e manuali sullo studio della chitarra.

L’evento di domani chiude la doppia rassegna “Unoenergy accende la tua estate” e “Unojazz&blues” iniziate lo scorso 15 luglio. Diciassette date dedicate alla musica in tutti i suoi generi e allo spettacolo che hanno coinvolto con successo pubblico di ogni fascia di età.