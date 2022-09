Molini di Triora: 10 e 11 settembre, Sagra della Lumaca incontra Sciacarée - il programma

A Molini di Triora, il 10 e l'11 settembre, la 61ª "Sagra della Lumaca" incontrerà "Sciacarée, il Festival dell'outdoor". Tradizione enogastronomica, cultura e sport, daranno vita a due giorni di iniziative sul borgo della valle Argentina.

Dalle escursioni guidate in MTB o a piedi, passando per il canyoning, oltre alle visite guidate di Glori e Andagna, fino ad arrivare all'Open day della Sanremo Bike School e alle attività di yoga e rilassamento. Sarà un weekend promozionale di appuntamenti all'aria aperta che valorizzerà Molini di Triora, paese recentemente entrato nel Parco delle Alpi Liguri e uno delle realtà dell'entroterra che più ha investito sugli sport all'aria aperta.



LA PRESENTAZIONE CON IL SINDACO MANUELA SASSO





"Domenica, dalle 11.30 inizierà la distribuzione delle lumache. - spiega Gianluca Bianco, presidente della ProLoco di Molini di Triora - quest'anno la sagra torna in centro paese proprio come una volta. I problemi causati dall'alluvione e lo stop forzato degli ultimi due anni per l'emergenza sanitaria ci portano oggi a questo cambio di location. Ci saranno ben 150 kg di lumache che poi equivalgono a 900 - 1000 porzioni che contiamo di distribuire. Oltre a questo non mancheranno le attrazioni per i bambini, la gara delle lumache, le bancarelle dell'artigianato e il concorso per il miglior piatto di lumache che ambirà a vincere il premio Lumaca d'Oro".

"Eventi come questi sono la spina dorsale dell'estate 2022 - dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana

Questo il programma di Sciacarée a Molini di Triora, che si sovrappone al ricco programma della 61° sia in chiave di rilancio delle presenze sia di fidelizzazione del viaggiatore, ma anche dei residenti, in una piena riscoperta del versante green della Liguria dal profilo culturale, dell'enogastronornia, delle bellezze naturalistiche e di quella straordinaria biodiversità che ci connota da sempre. Tutti elementi apprezzati ancora di più dai millennials, in linea con la tendenza nazionale. Così come si riconferma l'orientamento alla spesa per le vacanze soprattutto a tavola, dove si degusta, oltre che sugli acquisti di specialità ed eccellenze. Ecco perché dall'agricoltura si sviluppa tutta una filiera di qualità, di valore economico e culturale, ma anche, non dimentichiamolo, di presidio ambientale e di difesa del suolo".

"Sono contento che Molini di Triora entri con un importante tappa in Sciacarée, Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale delle Alpi Liguri - afferma Gianni Berrino, Assessore regionale al Turismo -. Eventi come questi sono asset strategici per rilanciare il turismo outdoor in un'area chiave crocevia di itinerari di grandissimo interesse tra la Liguria e la Francia. Questo rilancio favorisce anche le attività commerciali del territorio a conferma di una riaffermata e forte sinergia tra i Comuni e gli operatori per un turismo sempre più sostenibile e rivolto a chi va alla ricerca dell'autenticità dei paesaggi e delle eccellenze enogastronomiche. Auspico che la 61° edizione della Sagra della Lumaca in partenza sabato 10 dicembre contribuirà all'aumento dei flussi turistici nella splendida cornice del Parco delle Alpi Liguri e dei suoi borghi".

"Molini di Triora è un comune attrattivo, turistico, sportivo, in perfetta linea con la nostra mission -sostiene il Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi liguri, Alessandro Alessandri -. Averlo nel Parco ci consentirà una maggiore sinergia con i comuni per rendere ancora più efficace la programmazione delle azioni in sostegno del nostro entroterra. Con il Sindaco abbiamo chiesto a Agenzia regionale In Liguria di organizzare un'ultima tappa straordinaria di Sciacarée che ha avuto molto successo nelle località del Parco, tappa che verrà organizzata in occasione della Sagra della Lumaca. Questa coincidenza ci consentirà di promuovere il Parco e le sue località verso un pubblico eterogeneo che potrà scoprire le bellezze delle nostre montagne".

"Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso - conclude il Sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso - e abbiamo il dovere di farci conoscere. Il 10 e 11 settembre per Molini sarà un week end ricco di appuntamenti per promuovere e valorizzare il turismo outdoor e il turismo enogastronomico. Il nostro comune da diversi anni investe molto sul turismo outdoor e ogni anno conta un buon numero di presenze di appassionati soprattutto della MTB, grazie anche alle attività che hanno investito nel settore. Crediamo che si debba fare di più e favorirne la promozione. Sicuramente il nostro recente ingresso nel Parco delle Alpi Liguri conferma la bellezza e la ricchezza del nostro territorio e il Festival dell'outdoor è proprio ciò che serve per farci conoscere. Inoltre quest'anno riprende vita la nostra Sagra della Lumaca, si tratta di una delle sagre più antiche della provincia che vede come protagonista la nostra ricetta delle lumache con la distribuzione nel centro storico. Le attività del paese proporranno diverse ricette e cotture differenti della lumaca. Non mancheranno attività e intrattenimento per bambini, la gara delle lumache, il mercatino dei prodotti tipici e artigianato, il tutto accompagnato dalle fisarmoniche itineranti".