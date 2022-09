Il Casinò di Sanremo apre le porte alla storia del Made in Italy con la mostra “Moda preziosa” (foto e video)

La 9ª edizione di “Stile artigiano” porta a Sanremo la storia della moda che trova casa nelle sale del Casinò dove nel 1952 fu ospitata la prima edizione del Festival della Moda Maschile.



Questo pomeriggio alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti locali e nazionali di Confartigianato e del prof. Stefano Zecchi è stata inaugurata la mostra “Moda preziosa”, curata dalla storica dell’arte Federica Flore; al Casinò il pubblico potrà ammirare i cappelli di Borsalino (tra i quali anche l’originale dall’omonimo film “Borsalino” di e con Alain Delon), i tessuti di Zoagli, i damascati e i velluti fatti a mano e le eccellenze dei maestri orafi.



L’inaugurazione è stata accompagnata da una tavola rotonda e dalla presentazione del libro “Casinò di Sanremo, Festival della Moda Maschile – Il Made in Italy veste il mondo” firmato da Marzia Taruffi.

Le interviste

Questa sera “Stile artigiano” prosegue alle 21.30 con il défilé sul palco di Pian di Nave (previsto lo spostamento al Casinò in caso di maltempo).

Sotto la conduzione del duo della scorsa edizione del “Festival della Moda Maschile”, ovvero il Presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti e la giornalista Ilaria Salerno, sfileranno 16 modelle e 7 modelli che indosseranno i capi dei maestri sartori provenienti dalla provincia di Imperia, dal Piemonte e dalla Campania. A coordinare le uscite, i tempi e la scelta degli abiti sarà il team di “Le DangeRouge”.

La serata sarà ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. L’evento sarà uno spettacolo caratterizzato da un alternarsi di sfilate ed esibizioni artistiche. E’ prevista infatti anche una parte dedicata all'intrattenimento: il cast artistico sarà difatti composto dal cabarettista Andrea Di Marco, le cover nazionali ed internazionali della band Nauges e i mix del Dj Wir Mur.

Le modelle ed i modelli verranno preparati dagli acconciatori e dai truccatori della provincia di Imperia: si segnalano gli staff dei parrucchieri Gori, Flavio Hair Fashion, D’Ascola Hair Style e Sara Pogliano assieme ai truccatori del make up artist Andrea Pallanca e dei team di Ratuis Paolina, Fashion Beauty di Anna Olivo ed Accademia Formativa di Manuela Sartore e Patrizia Morreale. Ad immortalare l’intera manifestazione sarà il fotografo Adolfo Ranise.

L'evento sarà successivamente anche visibile sulle pagine Facebook del circuito del gruppo editoriale More News, in particolare su Sanremonews.it, Targatocn.it e Newsbiella.it. Protagonisti indiscussi i capi d'abbigliamento dei seguenti maestri sartori: Atelier Ferdinand, Basile Sartoriale, Bruno Carlo Creation, Franco Ferraro, Pinu’ Couture, Sartoria Perrera, Sartoria Maltese Angela, Ufficio Stile Giovanna Panico.

L’evento ha il patrocinio del Ministero della Cultura, vede la collaborazione del Comune, del Casinò e della Confartigianato, ed è finalizzato a riportare nella sua centralità la casa da gioco anche nel settore dell’alta Sartoria.