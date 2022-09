Domani serata 'Disco Inferno' in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia

Sabato 3 settembre, a partire dalle 21.30, in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, si terrà il Concerto della tribute band Disco Inferno. "Il gruppo presente sui palcoscenici di tutta Italia da oltre 20 anni, è pronto a far ballare e scatenare il pubblico sulle note dei migliori successi della discomusic e della dance, dagli anni ’70 fino a oggi, regalando una serata di divertimento allo stato puro" - affermano dal Comune.



"I Disco Inferno rappresentano la più nota e quotata discomusic power show band italiana, attiva incessantemente dal 1997 con uno spettacolo realizzato oltre duemila volte in Italia e all’Estero. Ancora oggi la band infiamma i palchi di festival, palazzetti, arene, locali e piazze continuando a far divertire il pubblico di ogni generazione, con uno show che si sviluppa in un crescendo di emozioni, tra cambi d’abito ed effetti speciali" - sottolineano dal Comune di Taggia.