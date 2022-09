Bordighera: partita di slancio BEERinBO: grande pubblico per ottime birre artigianali, gustosi piatti, musica, laboratori e show cooking. (Fotogallery)

La quarta edizione di ‘BEERinBO' - Festival di Birra e Cucina’, la tre giorni dedicati alla birra artigianale e alla gastronomica nei Giardini Lòwe di Bordighera, ha aperto i battenti ieri registrando un successo di pubblico.

La manifestazione si è aperta con un interessante laboratorio di cucina, che ha registrato il tutto esaurito per i 25 posti disponbili.

Con Claudio Porchia, presidente dell'associazione "Ristoranti della Tavolozza" e direttore della testata "Traveleat", ha parlato della tendenza, in continua crescita, dei ristoranti di inserire nelle proprie carte la Birra Artigianale Italiana e di come questa possa facilmente essere abbinata ad ogni pietanza. Sono infatti centinaia gli stili differenti di Birra che permettono anche gli abbinamenti più difficili. Ma la Birra oltre ad essere una bevanda può essere anche un ingrediente in cucina per donare delle caratteristiche particolari ed uniche ai piatti.

Grandi applausi per le degustazioni proposte dallo Chef Sergio Verrando del Ristorante dei Pescatori di Vallecrosia, che ha presentato un Baccalà accomodato alla birra artigianale Bitter del birrificio LA Brewery , e dallo Chef Federico Mutascio dei Bagni Vernier di Bordighera che ha proposto uno Zabajone, realizzato utilizzando una birra artigianale chiara e agrumata, insieme alla tipica torta del Ponente ligire, la Stroscia.

I piatti sono stati degustati con una birra artigianale presentata dal Mastro Birraio Davide Verrando di LA Brewery. La Bitter end bitter, proposta presentava un colore ambrato, secca e poco carbonata con note di malto e frutta secca, leggermente amara si abbinava benissimo ai piatti proposti dagli chef grazie anche al basso grado alcolico basso.

BeerinBo prosegue oggi con il seguente programma:

Venerdì 2 Settembre:

Ore 18,00 - “BeerFirm e Collaboration Beer, un mondo da scoprire”

Incontro/Laboratorio del Gusto

Con Diego Lupano, di My Personal Beer Corner, parleremo di due termini inglesi che sempre più si stanno facendo strada nel mondo della Birra Artigianale Italiana ma che spesso non sono conosciuti nel loro pieno significato dal grande pubblico.

Le BeerFirm sono aziende che non hanno fisicamente un impianto di produzione e che per la creazione delle proprie proposte brassicole si avvalgono di impianti di birrifici esterni.

Le Collaboration Beer sono invece le birre brassate a più mani, solitamente sono ricette esclusive che vengono prodotte “one shot” da birrifici amici che condividono lo sviluppo della ricetta e che possono alternativamente e contemporaneamente produrle.

Interverranno Marco Maunero di Stabräu, il Mastro Birraio di Bière de la Rade, Stefano Tonnarelli del Birrificio del Golfo di La Spezia e Gabriele Genduso del Birrificio Nadir.

Durante l’incontro verranno degustate 3 birre artigianali.

Per prenotazioni* ed informazioni chiamare il numero + 39 392 7949241.

*i primi 10 che si prenoteranno avranno la degustazione in omaggio.

Ore 19,00 - “Dal TERRITORIO al BICCHIERE”

Incontro/Laboratorio del Gusto

Con Diego Lupano, di My Personal Beer Corner, parleremo di ingredienti a Km0, di Territorio e di prodotti tipici e di come, quest’ultimi, possano diventare veri e propri attrattori per il Turismo Esperienziale.

Interverranno Gabriele Genduso del Birrificio Nadir di Sanremo, Enrico Verzaro dell’Az. Agr. LuppOlio di Cervo, Stefano Tonnarelli del Birrificio del Golfo di La Spezia, Sergio Tron di Slow Food e Luca Falco che, per conto di CNA Imperia, ci parlerà del marchio di qualità “Artigiani in Liguria” di Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria ed in particolare del disciplinare sulla Birra Artigianale Ligure.

Durante l’incontro verranno degustate 3 birre artigianali.

Per prenotazioni* ed informazioni chiamare il numero + 39 392 7949241.

*i primi 10 che si prenoteranno avranno la degustazione in omaggio.

Ore 20,00 - “Caligola Dj Set Part I”

BEERinBO’ Soundtrack by Giorgio Costamagna

Ore 21,30 - Live Music Concert by “BLESSED REBELS”

Ore 23,30 - “Caligola Dj Set Part II”

BEERinBO’ Soundtrack by Giorgio Costamagna

Ore 02,00 - End BEERinBO’ Day 2