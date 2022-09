Bordighera: incontri su figure femminili e giornalismo a Sasso, in caso di maltempo si terranno all'ex Anglicana

In caso di maltempo, gli incontri culturali previsti a Sasso (Bordighera), nel giardino di Irene Brin, in programma alle 18, saranno trasferiti alla ex Chiesa Anglicana nella città delle palme. L’ Associazione Irene Brin, la Proloco di Sasso, con il sostegno del Comune di Bordighera.



Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna voluta da Vincent Torre, nipote di Irene Brin e attuale proprietario dell’incantevole giardino a Sasso ricorda che: "...questi incontri saranno dedicati a grandi figure femminili e al giornalismo. Sabato 3 settembre l'incontro con la giornalista Donatella Alfonso di Repubblica e Laura Amoretti consigliera di Pari Opportunità di Regione Liguria e Raffaella Ranise scrittrice, sul libro "Destinazione RAVENSBRÜCK L’orrore e la bellezza nel lager delle donne". Saranno intervistate da Armida Drago vicepreside dell’Istituto Ruffini di Imperia e Francesca Rotta Gentile, docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo e curatrice della rassegna".



"Domenica 4 settembre incontro con Irene Soave del Corriere della Sera sul libro “Camilla, la Cederna (e le altre)” presentato dalla prof.ssa Lucinda Buja con Francesca Rotta Gentile, docente di lettere all’ Istitituto Colombo di Sanremo. Ci sarà spazio anche per le bellissime letture interpretate da Fulvia Roggero attrice e regista, è coordinatrice della compagnia il Teatro delle Dieci di Torino, attiva in importanti produzioni artistiche e progetti educativi. Inoltre è direttore artistico del Teatro Salomone di Cherasco. Anche la musica sarà tra i protagonisti dell'incontro, grazie a Francesca Pilade, bassista cantautrice, che ha suonato in varie formazioni fra Versilia e il Ponente ligure spaziando dal rock al jazz, oltre a scrivere brani originali dallo stile melodico-jazzato insieme al chitarrista Giovanni Peirone".



"Si tratta di incontri gratuiti riconosciuti per la formazione docenti di ogni ordine e grado, inseriti sulla piattaforma SOFIA codice 73293 dall’Istituto Ruffini di Imperia. Sarà offerto un piccolo buffet Le prenotazioni di questo incontro e quelli di settebre sono possibili presso la libreria Amicolibro di Bordighera, scrivendo a amicolibro.libreria@tiscali.it"