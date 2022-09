Fuga gas questa mattina ad Arma di Taggia. Per permettere l’intervento di Italgas è stato necessario chiudere al transito via San Giuseppe, piccola strada importante perché si ricollega al lungomare e a Bussana di Sanremo.

La viabilità è stata deviata dalla polizia locale su via Magellano. La perdita è stata velocemente localizzata su un tubo che attraversa la strada e per questo è stata necessaria la chiusura. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero durare per tutta la mattina.