Ventimiglia: presso la comunità terapeutica "Riviera Flowers", un corso di taglio capelli con VieWhairsalon di Imperia

Al via presso la comunità terapeutica “Riviera Flowers” di Ventimiglia il corso base di taglio capelli uomo tenuto da VieWhairsalon, di Imperia. "Una lodevole iniziativa da parte della professionista Silvia Leone del salone ViewHairSalon Imperia di Pietro Gazzano a Oneglia, che ha messo a disposizione tempo ed attrezzature a titolo gratuito, al fine di insegnare le tecniche di base del taglio capelli per uomo. - commentano dal Centro di Solidarietà L'Ancora che gestisce la comunità terapeutica della città di confine - Si tratta di un vero e proprio corso formativo, alla fine del quale verrà rilasciato ai ragazzi che supereranno la prova finale un attestato".



"L’esperta Silvia Leone del salone di Imperia porterà avanti lezioni sia di teoria che di pratica allo scopo di dare ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi in una possibile futura professione, sviluppare un senso del “bello” che spesso è mancato nelle loro vite, e migliorare le loro capacità relazionali. Gli utenti e lo Staff della struttura hanno aderito con entusiasmo al progetto" - aggiungono da L'Ancora.