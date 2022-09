Turismo da ‘outdoor’: una nuova opportunità per artigiani e piccole imprese della Cna Imperia

Tutti gli analisti parlano del turismo outdoor come di un segmento in costante crescita con percentuali variabili dal 2% al 8%. Il maggior afflusso di turisti di questo tipo ha ed avrà, secondo noi, ri-cadute importanti anche sul tessuto economico, sia di chi è coinvolto in prima persona, sia per l’indotto.

“In estate - commenta Luciano Vazzano Segretario di CNA Imperia - non siamo competitivi con altre regioni quali il Trentino che lavorano su questo settore da tanti anni, ma abbiamo il vantaggio di consentire trekking, bike, e-bike, passeggiate a cavallo e tutto quello che seguirà, sostanzialmente per tutto l’anno, quando i competitor diretti non possono offrire i loro prodotti. Per questo motivo, CNA Imperia ha aderito con entusiasmo al progetto Sanremo Outdoor, un cartello di 38 comuni (dato storico per la nostra Provincia) che ha come mission, il creare la base (sentieri, anelli, circuiti) al fine di consentire ai turisti di usufruire del nostro territorio. Obiettivo di CNA è quindi creare una filiera che possa soddisfare le esigenze di questo tipo di turismo coinvolgendo i propri associati e sfruttando le potenzialità che ci sono offerte. Ora tocca a noi costruire una filiera legata all’outdoor che ci permetta di usufruire quanto ci viene messo a disposizione. Sanremo Outdoor costruisce il campo, chi ha interesse lo utilizza vendendo i propri servizi o organizzandone nuovi. Il primo passo è stato quello di creare un corso per diventare istruttore di cicloturismo e mountain bike in collaborazione con lo Studio Aschei di Savona. Il secondo passo è quello di creare una filiera fatta da strutture che possano fattivamente partecipare alla filiera al fine di creare pacchetti turistici tramite strutture autorizzate e facenti parte di CNA, da vendere sul mercato del turismo outdoor”.

Produttori di eccellenze, guide, accoglienza, officine attrezzate per le biciclette, artigiani, qualsiasi associato CNA interessato può partecipare e mettere sul piatto quello che offre, compilando la scheda disponibile QUI.

Incalza Luca Aschei: “ll settore del turismo in bicicletta genera un indotto di 4,6 miliardi di euro. La cifra è rassicurante e in continua crescita. Il turismo outdoor è uno dei settori più promettenti e con CNA Imperia abbiamo deciso di aiutare le aziende del comparto e supportare i giovani che si vogliono mettere in regola sia come guide ambientali sia come accompagnatori di turisti in bicicletta e mountain bike. Ecco in partenza ben due corsi, ben strutturati online e in presenza nella sede di Sanremo di Cna e con escursioni guidate nel territorio. Sono abilitanti alla professione. Due professioni che avranno un sicuro futuro e continuità sia per la Guida Ambientale Escursionistica e sia per l’istruttore di cicloturismo e ciclismo fuori strada è mountain bike. Quindi se non sai che lavoro scegliere, e vuoi stare all’aria aperta, a contatto con la natura, fare sport e con un buon ritorno economico perché il mercato è in crescita in tutta Italia e soprattutto in Liguria, fai i corsi e per tutto il resto e le questioni burocratiche che servono per iniziare il tuo lavoro rivolgiti alla Cna”.

Per informazioni: presso lo sportello di CNA Imperia, telefonicamente al 0184 500309 o al seguente link.