Imperia, al via lavori pubblici per 90 mila euro: riqualificata piazza San Giovanni a Torrazza e messe in sicurezza alcune frane

Sono in partenza nei prossimi giorni a Imperia alcuni lavori pubblici che riguardano le frazioni e il centro cittadino. Si tratta della riqualificazione di piazza San Giovanni a Torrazza, “al fine di migliorarne la fruibilità, garantendo così una maggior vivibilità del borgo”, si legge nella delibera di giunta. Il progetto definitivo è stato elaborato internamente dagli uffici di Palazzo civico. L’importo dell’intervento è di 21.356,80 euro.

“Essendo state individuate alcune criticità lungo le strade comunali e ritenuto prioritario intervenire per la messa in sicurezza, al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica ed evitare l'aggravarsi del danno con conseguente maggior necessità di risorse per la sistemazione” saranno, poi, a breve messi in sicurezza il muro a monte in un tratto di corso Roosevelt, nei pressi del civico 4. (30mila euro), il muro a valle della carreggiata di un tratto di Via F.R. Carli, nei pressi del civico 189 (19.760,00 euro), del muro a valle della carreggiata di un tratto di viale Vittorio Veneto, nei pressi del civico 15 (19mila euro).

“Nei giorni scorsi -dichiara l nostro giornale l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino - abbiamo approvato in giunta diversi interventi che partiranno a breve, si tratta di interventi di messa in sicurezza di alcuni muri, in conseguenza delle frane in via F.R. Carli, frana di corso Rosevelt oppure ancora a quella di via Vittorio Veneto.Abbiamo approvato anche un intervento di manutenzione e rifacimento della pavimentazione in Piazza San Giovanni a Torrazza nell'ottica del miglioramento non solo funzionale ma anche estetico delle nostre frazioni”.