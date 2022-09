Dopo la pausa estiva riprende la frenetica attività della Ginnastica Riviera dei Fiori, domani serata ad Arma

Dopo una breve pausa estiva riparte frenetica l’attività della Ginnastica Riviera dei Fiori. Lunedì scorso è partito il Gymcampus Diffuso Liguria 3, progetto nazionale delle Federazione Ginnastica D’Italia promosso dal Comitato Regionale FGI Liguria con l’obiettivo di decentrare le attività ginniche di livello agonistico sul territorio.

L'evento, nuovamente con sede in Sanremo al polo sportivo del Mercato dei Fiori, avrà come attività prevalente il trampolino elastico, spettacolare disciplina olimpica. L’organizzazione è affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori, unica in regione a praticare questa specialità che richiede una palestra attrezzata e la disponibilità di costosi ma entusiasmanti trampolini olimpici.

Il responsabile nazionale della programmazione dei gymcampus, Giorgio Colombo, ha designato quale tecnico responsabile Flavio Cannone, una ‘leggenda’ del trampolino mondiale, con tantissimi anni di militanza quale atleta della nazionale con tre olimpiadi all’attivo e una lunga serie di gare internazionali. Sono una ventina i ginnasti ammessi, tesserati per la società Sampietrina, la Ginnastica Varesina (Lombardia) e della Riviera dei Fiori. Flavio dedicherà anche spazio alla formazione dei numerosi tecnici presenti in collaborazione con la DTR del trampolino Giulia Bellone.

Anche le altre sezioni si stanno allenando per preparare le gare autunnali che vedranno protagonista il sodalizio matuziano: oltre che nel trampolino, anche nella ritmica, nell’artistica maschile e femminile e nella sezione di 'Ginnastica per Tutti' con le mitiche ‘Over’ che faranno parte del gruppo Italia all’8° 'Word Golden Age Gym Festival', in programma ad inizio ottobre a Madeira (Portogallo),

Per promuovere queste discipline e renderle ‘visibili e partecipate’ il direttore sportivo Alice Frascarelli, supportata dal direttivo e dallo staff tecnico societario e grazie alla collaborazione e disponibilità dell’Amministrazione del Comune di Taggia, proporrà ‘Ginnasticando sotto le Stelle 22’. Sarà piazza Chierotti, sul lungomare di Arma, la bella location scelta per l’evento che domani dalle 19 alle 23, vedrà esibirsi gli atleti e tecnici partecipanti al gymcampus e molti ginnasti delle altre sezioni, col gradito ospite della serata Flavio Cannone.

Con questa iniziativa partiranno gli Open Day di ginnastica del sodalizio, che verranno proposti per tutto il mese di settembre in varie occasioni ed eventi proposti sul territorio. In tali momenti si potranno conoscere e provare le nostre attività, i nostri corsi che partiranno a metà settembre, le novità proposte e gli appassionati e preparati tecnici.