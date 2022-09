I candidati della Lega Flavio Di Muro e Alessandro Piana incontrano gli associati CNA nella sede di Sanremo (foto e video)

Proseguono gli incontri di CNA Imperia con i candidati provinciali alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Questo pomeriggio nella sede di CNA a Sanremo sono stati ospiti Flavio Di Muro e Alessandro Piana, candidati della Lega rispettivamente alla Camera e al Senato. Ad attenderli dirigenti e associati CNA che hanno rivolto domande e chiesto interventi per fronteggiare le difficoltà che le piccole e medie imprese stanno affrontando in questo periodo. Senza mai dimenticare la comprensibile apprensione per un inverno che si preannuncia a dir poco complesso.

Le interviste