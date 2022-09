Elezioni: caro bollette, Piana e Rixi (Lega) "Difendiamo il Made in Italy, serve lo scostamento di 30 miliardi"

"Il caro bollette non è un tema da comizi. Matteo Salvini ha denunciato il rincaro subito da una azienda baricentrica per la produzione di basilico Dop sulle colline di Pra a fine aprile. Occorre intervenire subito, è in ballo il destino di migliaia di aziende".



Lo dicono in una nota il deputato Edoardo Rixi e il vice presidente della regione Liguria Alessandro Piana. "La Lega non lascia nessuno indietro -concludono- abbiamo già chiesto al Governo stanziamenti dignitosi. Le nostre aziende si trovano in balia delle speculazioni: a rimetterci ingiustamente i produttori e gli stessi consumatori. Difendiamo il Made in Italy, chiediamo risposte tempestive al Governo come lo scostamento di 30 miliardi oggi per non pagarne 100 domani con altre misure come la cassa integrazione".