Mercato di Arma di Taggia e preoccupazioni degli abitanti, Borria (Confesercenti) "C'è un piano per la sicurezza, non c'è da aver paura"

"Ci tengo a tranquillizzare i cittadini, durante il mercato del lunedì di Arma di Taggia, non ci sono problemi in caso di intervento dei mezzi di soccorso".

Sono le parole di Patrizia Borria , vicepresidente di Confesercenti e ANVA della provincia di Imperia. Un intervento in risposta ad alcuni cittadini (LINK) che ieri si sono detti preoccupati di fronte al soccorso per una anziana caduta in casa nel centro di Arma di Taggia. In quanto, per raggiungere la donna ferita, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e di un'ambulanza.

Un dispiegamento di mezzi che ha portato alcuni abitanti a chiedersi che cosa sarebbe successo se la richiesta di aiuto fosse avvenuta di lunedì quando il centro cittadino armese è chiuso al traffico per ospitare i banchi del mercato settimanale. "Non c'è niente da temere. - mette subito le mani avanti Patrizia Borria - C'è un piano dettagliato che prende in considerazione in modo prioritario la sicurezza. Una organizzazione maturata da delibere comunali che applica le ultime normative vigenti".

Poi entrando nel dettaglio, la rappresentante di Confesercenti ed Anva spiega: "I marciapiedi vengono lasciati liberi e tra i banchi si rispettano le distanze di sicurezza. Anche i varchi chiusi con i mezzi si possono aprire in caso di necessità. Infine, altrettanto importante, non dimentichiamo che il nostro comando di polizia locale è sempre presente durante il mercato per qualsiasi evenienza. Quindi, non c'è da avere paura, in caso di soccorso, c'è una macchina organizzativa pronta a creare tutto lo spazio necessario per far transitare i mezzi".