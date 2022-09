Mobilitazione di soccorsi, oggi pomeriggio poco dopo le 13.30 a Diano San Pietro per un ciclista tedesco in difficoltà. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza.

Vista la zona impervia è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo e del Soccorso Alpino. L’uomo non ha riportato traumi o malori ma, a scopo cautelativo, è stato portato in ospedale al Santa Corona per i controlli di rito. Il ciclista era disidratato e affamato, quindi era molto disorientato.