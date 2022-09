Una donna di 80 anni nella serata di oggi intorno alle 21.30 ha accusato un malore all’interno della sua abitazione di via Stazione a Taggia mentre si trovava sola in casa.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo per consentire ai sanitari del 118 di intervenire.

In seguito, la donna è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso del 'Borea' da un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo in codice giallo di media gravità .