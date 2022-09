Startup innovative, male l'imperiese: se ne contano solo 14. La nostra provincia tra le ultime in tutto il Nord Ovest

Startup innovative in crescita in Liguria. Stando all'ultimo report del settore gli ultimi dati rilevati ne hanno contate 250 iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, cinque in più rispetto al 31 dicembre 2021. Guardando il resto del Nord Ovest invece, il Piemonte ne ha censite 777, undici in meno (in Valle d'Aosta sono rimaste 21). Così, il Piemonte ha perso un posto nella classifica nazionale, scendendo al sesto.

Su scala nazionale, però i dati non sono incoraggianti per il nostro territorio. Analizzando la distribuzione geografica del fenomeno, la Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.885, pari al 27% del totale nazionale. Seguono il Lazio (1.729, 12% del totale), la Campania con 1.317 startup (9,2%), l’Emilia-Romagna con 1.086 (7,6%). A breve distanza compare al quarto posto il Veneto con 1.081 startup (7,5%). Segue il Piemonte, con 777 (5,4%). In coda figurano la Basilicata con 146 (1%), il Molise con 81 (0,6%) e la Valle d’Aosta con 21 (0,2%).

Milano è di gran lunga la provincia in cui è localizzato il numero più elevato di startup innovative: se ne contano 2.720, il 18,9% del totale nazionale. Al secondo posto compare Roma, unica altra provincia oltre quota mille (1.555 startup, 10,8% nazionale). Tutte le altre province maggiori sono molto staccate: nella top-5 figurano, nell’ordine, Napoli (657, 4,6%), Torino (513, 3,6%) e Bologna (345, 2,4%). Genova è quindicesima con 200.

Tra le ultime 20 province per numero di stratup innovative si trovano, oltre ad Aosta, La Spezia (21), Savona (15), Asti e Imperia (14 entrambe), Verbania (8) e Vercelli, fanalino di coda nazionale con Vibo Valentina (4 in tutte e due).

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 75,8% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese (in particolare, prevalgono le seguenti specializzazioni: produzione di software e consulenza informatica, 38,8%; attività di R&S, 14,4%; attività dei servizi d’informazione, 8,8%), il 16% opera nel manifatturiero (su tutti: fabbricazione di macchinari, 2,9%; fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 2,2%;), mentre il 3% opera nel commercio.

È una startup innovativa l’9,9% di tutte le nuove società che operano nel comparto dei servizi alle imprese; per il manifatturiero, la percentuale corrispondente è 6,5%. Guardando alla composizione delle compagini sociali, le startup innovative con una prevalenza femminile – ossia, in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – sono 1.870, il 13% del totale: incidenza nettamente inferiore rispetto al 20,6% osservato prendendo in esame l’universo delle neo-società di capitali. Le startup innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale sono 6.231, il 43,4% del totale: una quota anch’essa inferiore, seppur in minor misura, a quella fatta registrare dalle altre nuove società di capitali (44,5%).

Le startup innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.432, il 16,9% del totale. Si tratta di un dato di tre punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (13,9%). Ancora maggiore è la differenza se si considerano le aziende in cui almeno un giovane è presente nella compagine sociale: queste rappresentano il 40% delle startup (5.758 in tutto), contro il 30,46% delle altre imprese.

Le startup innovative con una compagine sociale a prevalenza straniera sono 511, il 3,6% del totale, una quota tuttavia inferiore a quella osservata tra le altre nuove società di capitali (9,8%).