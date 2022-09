Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato fa tappa a Imperia con le gemelle D'Amato

Sabato 3 settembre, a Imperia, in località Calata Cuneo, arriverà il pullman azzurro della Polizia di Stato. Nell’ambito delle "Vele D’Epoca", saranno ospiti del mezzo Alice e Asia D’Amato, le gemelle atlete delle Fiamme Oro nella specialità ginnastica artistica.

Il Pullman Azzurro è una vera e propria aula multimediale itinerante, realizzata per promuovere la “cultura della guida sicura”, dove i visitatori entrano in contatto con un team di esperti poliziotti e possono provare, utilizzando speciali occhiali e simulatori di guida, cosa si vede realmente quando la mente è offuscata dai fumi dell’alcool o delle droghe. Nell’occasione saranno distribuiti etilotest monouso, messi a disposizione della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), storico partner della Polizia Stradale anche nel contrastare i conducenti che si mettono al volante dopo aver assunto alcolici o stupefacenti.



"La divulgazione della cultura della “guida sicura” è un obiettivo primario per la Polizia di Stato che può essere raggiunto anche con piccoli gesti, semplici e alla portata di tutti, al di là dei controlli su strada delle pattuglie volti a contrastare chi guida sotto l’influenza di alcolici o droghe. Per raggiungere lo scopo i poliziotti della Polizia Stradale, a bordo del Pullman Azzurro, incontreranno grandi e piccini per far capire l’importanza di osservare comportamenti corretti su strada" - spiegano dalla Questura.

Intanto il pullman domani farà una prima tappa a Pietra Ligure in Piazza San Nicolò dove sarà presente Vittorio Brumotti, di casa nella riviera di ponente. Inoltre, sugli schermi del mezzo appariranno, in un video Andrea e Michele, famosi speaker di Radio Deejay.