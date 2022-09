Pallapugno, impresa Prodeo: ai quarti di Serie C2 insieme alla Don Dagnino A. Eliminata la San Leonardo

Prestazione importantissima della Prodeo che, a Chiusavecchia, liquida 9-2 Peveragno e stacca il pass per i quarti di finale. Ranoisio e Odetto conducono le danze, Arrigo e Bracco chiudono i pertugi a largo e a muro: la quadretta del patron Marvaldi raggiunge così Gottasecca ai quarti. Per passarli servirà un ‘impresa: difficile ma non impossibile contro l’avversario che ha vinto il girone B e, nello scorso week-end, ha anche alzato la Coppa Italia di Serie C2. L’andata sarà in Piemonte, alle 20:30 del 5 settembre,; ritorno a Chiusavecchia il 9 settembre (ore 20:30).

Gottasecca che aveva eliminato dalla competizione Don Dagnino B. Così come gli ottavi sono stati fatali a San Leonardo che cede 9-2 a Ricca d’Alba: qualche rammarico per gli imperiesi che, sostanzialmente, entrano in partita sul 6-0 con il verdetto quasi decretato. Ma, dati i tanti infortuni, la stagione della San Leonardo può dirsi positiva.

Passa il turno la Don Dagnino A che, ad Andora, liquida Caraglio con una grande prestazione di carattere che ha fatto divertire il pubblico presente. Piemontesi avanti fino al 6-4 poi la reazione che porta al 9-7 finale per Dalocchio e compagni . L’avversario ora si chiamerà Merlese, già capolista del girone A: andata a Mondovì il 5 settembre, ritorno nella valle del Merula l’ 11 settembre alle 20:30.