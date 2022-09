Pallamano: sono ripresi gli allenamenti delle formazioni maschili e femminili della San Camillo Riviera

Sono ripresi in questi giorni gli allenamenti delle squadre femminili e maschili della San Camillo Riviera Pallamano Imperia in vista dell'inizio dei campionati francesi ed italiani.

"In questo momento - dice il presidente Giovanni Martini - abbiamo presentato le nostre adesioni in Francia con due squadre senior maschili in prima divisione, una squadra under 15 maschile, una under 13 maschile ed una under 11 maschile mentre sul fronte femminile una squadra nella prima divisione ed una nell'under 17. Ora valuteremo la nostra attività in Italia nei prossimi giorni".

Il team del capoluogo in questa stagione presenta alcune novità, come la presenza di alcuni atleti della Pallamano Ventimiglia che in questo momento non sono coinvolti in alcun campionato. "La nostra iscrizione alla prima divisione maschile con due squadre - continua il presidente imperiese - è frutto di questa collaborazione che mi auguro si possa fare anche per altre categorie. Non escludo collaborazioni con altre società per affrontare al meglio gli impegni futuri"

Nella foto il Presidente Giovanni Martini ed il fondatore della società Padre Chiaffredo Peyrona.