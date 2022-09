Canottaggio: i cugini Alice Ramella e Federico Garibaldi strappano il pass per i Mondiali di Coastal Rowing Beach Sprint

Si è appena concluso il weekend dei Campionati Italiani di Coastal Rowing Beach Sprint che si sono svolti a Barletta e che hanno visto ancora una volta la Canottieri Santo Stefano al Mare protagonista.

Un nuovo titolo italiano è stato conquistato da Alice Ramella, neo Campionessa del Mondo Under 23 di canottaggio olimpico, che nella specialità del singolo senior femminile ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi ancora una volta il titolo nel Beach Sprint.

Solo per un soffio ad Alice è sfuggito l’en plein; infatti nel doppio senior misto con il cugino Federico Garibaldi sono riusciti ad aggiudicarsi la finale di specialità ed infine il secondo posto assoluto. Un po’ di rammarico per Federico che chiude fuori dal podio la sua prova nel singolo senior maschile, ma porta comunque a Santo Stefano al Mare un bellissimo argento con la cugina Alice.

Grazie a questi risultati, i due portacolori del sodalizio sanstevese hanno potuto partecipare alle selezioni per i Campionati Mondiali di Beach Sprint, che si svolgeranno quest’anno a Saundersfoot, in Galles, a metà ottobre (ricordiamo che questa disciplina è candidata a divenire specialità olimpica a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Le selezioni, svoltesi il lunedì mattina sempre a Barletta, hanno visto la vittoria di Alice nel singolo femminile e questa volta anche nel doppio misto con il cugino Federico. Alla luce dei risultati e dei riscontri cronometrici i tecnici della Federazione Italiana Canottaggio hanno deciso che a rappresentare l’Italia ai mondiali in Galles saranno proprio i due cugini sanstevesi.

Grande felicità per il coach Andrea Ramella, che ha seguito la trasferta in Puglia:” Naturalmente siamo molto soddisfatti dei risultati e della opportunità che avremo di partecipare ai mondiali con la maglia della nazionale e di portare il nome di Santo Stefano al Mare oltre Manica. Un ringraziamento particolare va al Centro Remiero Coastal Rowing della Canottieri Sanremo del presidente Tomassini e coach Alberti, che ci hanno messo a disposizione le imbarcazioni per gli allenamenti”.

A completamento dei risultati degli atleti imperiesi della manifestazione, da ricordare il buon piazzamento del sanstevese Riccardo Delfino, che ha gareggiato con i colori della società “Esperia” di Torino nella specialità del singolo senior, classificandosi nono assoluto e la medaglia d’argento di Marta Ardissone nel doppio senior femminile e il bronzo ottenuto nel quattro di coppia misto con la maglia della società D.L.F. Chiusi, insieme all’altro atleta imperiese Andrea Vincenzi.