Gianni Berrino candidato al Senato: “Sulle Insfrastrutture Ponente in credito con Roma” (video)

“Per adesso è il coronamento di un sogno, per il resto aspettiamo il 26 di settembre. È il coronamento di un sogno essere candidato nell’uninominale al Senato per Fratelli d’Italia e per l’intera coalizione. Una grande soddisfazione io la interpreto come un attestato di riconoscenza per quello che ho fatto in politica dopo tantissimi anni passati in consiglio comunale a Sanremo, dopo essere stato per 7 anni assessore al Turismo, Lavoro e Trasporti in Regione. Il Parlamento per chi fa politica è il sogno, come per chi gioca a calcio giocare la propria squadra del cuore poi in Nazionale”.

Gianni Berrino ospite della nostra redazione per il ‘Caffè Forte’ di oggi, parla dell’obiettivo di raggiungere il Senato nel Collegio Uninominale 1 Liguria in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre e dei temi, primo fra tutti, la carenza di Infrastrutture e il conseguente isolamento del Ponente che intende portare a Roma in caso di sua elezione.

“Sarà una campagna elettorale brevissima e calda durante la quale occorrerà essere bravi a toccare tutti i punti”, conclude Berrino.