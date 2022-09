Taggia: grosso ramo si stacca da un albero nel centro storico e finisce su una panchina

Nel primo pomeriggio, un grosso ramo si è staccato da un albero nello spiazzo sopra piazza Cavour nel centro storico di Taggia. Il grosso legno è piombato su una panchina per fortuna vuota.



Nessuna persona è rimasta ferita. Ora sarà necessario effettuare degli accertamenti sullo stato di salute della pianta. Nel frattempo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.