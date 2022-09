Arma di Taggia: mobilitazione di soccorsi in via Blengino, i residenti "Se fosse successo durante il mercato?" (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in via Blengino ad Arma di Taggia, per una donna anziana che era caduta in casa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118. Alcuni residenti ci hanno scritto evidenziando una problematica spesso sostenuta. “É possibile bloccare l'unica strada del centro – ci dicono - dove viene svolto regolarmente il mercato del lunedì creando non pochi disagi? Stamattina abbiamo avuto la prova lampante: al quarto piano di uno stabile, una anziana è caduta in casa da sola nell’impossibilità di essere aiutata. Sono dovuti intervenuti pompieri e ambulanza. Cosa sarebbe accaduto di lunedì durante il mercato?”