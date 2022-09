Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 31 agosto a domenica 4 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (ultimo giorno della 5ª edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Prezzo massimo di ogni piatto 10 euro. Lungomare sul porto vecchio (il menù)



21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

IMPERIA



21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, presentazione-concerto del duo Giovanni Doria Miglietta al pianoforte e Lamberto Curtoni al violoncello del disco ‘Piatti. Complete Cello Sonatas’. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



21.30. ‘Band Night’: concerto di fine estate a cura della ‘Lost in Blues’, Band composta da voci, ritmica e fiati, che spazia dai classici del blues a pezzi più moderni e ricercati, per un repertorio sempre in movimento. Giardini Lowe, info +39 0184 262882

19.00. ‘Summer fun 2022’: Qi Gong, pratica per il benessere psicofisico al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI



21.30. Per la rassegna letteraria ‘E’ Tempo di Libri’, Davide Bellini presenta ‘Matti per il Calcio. Perché il calcio ci fa Impazzire’ (edizioni Bradipolibri). Auditorium Comunale



TAGGIA ARMA

21.00. Per ‘La storia nel piatto’ a cura del Centro Culturale Tabiese, ‘La cena di Pinocchio’: percorso storico-gastronomico nel Settecento e nell'Ottocento. Relatore prof. Giancarlo Rilla Piazza Cavour

RIVA LIGURE



21.00. Note d’Autore con Chiara Ragnini e Geddo. Via Martiri della Libertà, Lato Ponente

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (ultimo giorno)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Musica e intrattenimento con Djsct Polo al Bar Hotel Riviera dei Fiori della Marina di San Lorenzo

DIANO MARINA

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, ‘Quale filosofia?’: serata divulgativa sulla natura e ruolo della filosofia nella contemporaneità. Evento a cura di Marcello Garibbo in concomitanza con il convegno di filosofia Time and consciousness.Villa Scarsella, ingresso gratuito, non necessita prenotazione (più info)



21.30. ‘553 miglia da Roma...alla Scoperta del Golfo di Diana’: visita guidata al percorso espositivo del Museo a cura del personale del MARM (2,50 euro). Museo Civico al Palazzo del Parco, info 0183 497621

21.30. ‘Balliamoci l'Estate’: musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. Karaoke con Paolo Bianco all’Anfiteatro



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera (tutti i giorni h 10/12-16/19)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PERINALDO



17.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, Gianmarco Parodi presenta ‘Non tutti gli alberi’. Sala Consiliare, ingresso libero

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Realdo - Bassa di Sanson - Realdo accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 337 1066940 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)



21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Bullet Train’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)



VALLECROSIA



21.00. ‘Neuroamore: cosa succede nel cervello quando una relazione finisce’: laboratorio di autostima tenuto dalla dr Patrizia Sciolla (psicoterapeuta familiare) a cura dell’associazione Noi4You. Sala Polivalente del Comune

BORDIGHERA



9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



9.30. ‘Summer fun 2022’: yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

18.00. ‘Summer fun 2022’: Pilates alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.15. ‘Summer fun 2022’: Skateboard in Lngomare Argentina, altezza ‘Bagni Lido’ (portare il proprio skate). Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 391 7524574 (fino al 4 settembre)

18.00. ‘BEERinBO’ (4ª edizione): Festival dedicato alla buona cucina e alle birre artigianali di qualità con una selezione delle migliori proposte gastronomiche del Ponente Ligure accompagnate da ottime birre artigianali + Dj set e iniziative culturali. Giardini Lowe, fino al 3 settembre, info +39 0184264297 (più info)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Barre Workout alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45. Summer fun 2022’: Zumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Realdo - Bassa di Sanson - Realdo accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 337 1066940 (più info)



16.00-23.00. Fiera promozionale nell'ambito della rassegna ‘Artigianato sotto le stelle’. Lungomare di Arma

DIANO MARINA

21.00. Per ‘Un Mare di Pagine’, Laura Amoretti presenta ‘La ragazza dal fiocco rosa’. Via Genala (Zona ufficio IAT), ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

21.30. Animazione musicale con Dj Tex in Piazza Torre Santa Maria



CERVO



21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto inaugurale con i docenti dell’accademia all’Oratorio di Santa Caterina (20 euro), informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

FRANCIA

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

20.30. Concerto con musiche di Mozart, Bach, Caccini, Pachelbel, Vivaldi eseguite dall’Ensemble Cologne: un viaggio musicale attraverso l'Europa barocca. Chiesa di Saint-Francois de Paule in rue Saint-Francois de Paule 9 (più info)





VENERDI’ 2 SETTEMBRE



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00. 14ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Partenza della Hat Extreme dal Villaggio in Piazzale Dapporto alle h 23 (i dettagli a questo link)

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston

17.00. Per il settantesimo anniversario della prima edizione del Festival della Moda maschile, presentazione del volume ‘Casinò di Sanremo: Festival della Moda Maschile. Il Made in Italy veste il mondo’ (De Ferrari Editore) con l’introduzione del prof. Stefano Zecchi + inaugurazione dell’esposizione ‘Moda Preziosa’, curata dalla storica dell’arte, Federica Flore. Sala Privata e sala Dorata del Casinò (più info)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.15. Per ‘Soleá 2022 - Festival della cultura mediterranea’, ‘Mare Vs Montagna’: incontro con gli scritori Björn Larsson e Davide Longo. Modera Marco Vallarino. Forte Santa Tecla, ingresso libero (più info)



21.00. ‘Light Show’: spettacolo per bambini in Piazza Borea D’Olmo

21.30. Nell’ambito del settantesimo anniversario della prima edizione del Festival della Moda, sfilata organizzata dalla Confartigianato e dedicata ai maestri sartori. Pian di Nave (più info)

21.15. Per ‘Soleá 2022 - Festival della cultura mediterranea’, ‘Quando sono lontano da te, Mare, io ti vedo’: pagine di Francesco Biamonti, Italo Calvino, Giorgio Caproni e Giuseppe Conte nella voce di Laura Curino e nelle sonorità di Julyo Fortunato. Forte Santa Tecla, ingresso libero (più info)

IMPERIA

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata



19.45. ‘Un Borgo in cerca di Autori’: Apericena e spettacolo di Cabaret con Enrico Luparia. Campo Circolo Borgo Fondura sopra i campi da calcetto dell’Oratorio della Parrocchia San Giuseppe in Piazza Monsignor Merello a Porto Maurizio (apericena + spettacolo 15 euro)

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Raccontiamo lib(e)ri’a cura delle Associazioni ApertaMente Imperia e Famiglie Arcobaleno, presentazione libro ‘Il Cannocchiale del tenente Dumont’ con Marino Magliani e Roberto Moriani. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Sella di Gouta - Testa d'Alpe - Sella di Gouta accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 391 1042608 (più info)

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00. ‘BEERinBO’ (4ª edizione): Festival dedicato alla buona cucina e alle birre artigianali di qualità con una selezione delle migliori proposte gastronomiche del Ponente Ligure accompagnate da ottime birre artigianali + Dj set e iniziative culturali. Giardini Lowe, fino al 3 settembre, info +39 0184264297 (più info)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA ARMA



19.00-24.00. ‘Ginnasticando sotto le Stelle’: manifestazione organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Ginnastica Riviera dei Fiori con spettacoli di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e trampolino. Piazza Tiziano Chierotti



21.00. Serata di degustazione guidata a cura di Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino di Imperia): si assaggeranno in modo tecnico le uve fresche da cui si producono molti vini di pregio (10 euro Soci, 15 euro non Soci). Enoturismo Le Terre del Moscatello in via Gastaldi 15 a Taggia, prenotazione obbligatoria al 339 5288094 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



CERVO



21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto di giovani artisti premiati (10 euro), informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



10.00. ‘Settembre Camporossino’ nell’area di Bigauda e nel centro storico, fino al 4 settembre

CARPASIO

11.00 & 21.00. Festeggiamenti S. Antonino Martire: Messa Solenne (h 11) + Commedia dialettale in due atti della Compagnia Teatrale ‘Riemughe Surve’ di Montalto dal titolo ‘Mi a son che ti sai che mi a soni’ di Silvana Bianchi (h 21)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CIPRESSA



10.00. (ANNULLATO) ‘Moo-Kuna Festival’: il più grande Festival della Liguria con artisti dalla Dance, Trap, Elettronica e Techno/Hardstyle per 2 giorni di puro divertimento dedicato ai più giovani, grandi e per tutti gli amanti della musica. Campo sportivo, anche domani (più info)

PERINALDO

21.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, spettacolo letterario-musicale: Gianni Modena ‘in sanremascu a Preiaudu’. Sala Consiliare, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

17.30. 48ª edizione della Festa dell’Uva: incontro con l'autore Danilo Balestra per la presentazione del libro ‘La donna del sabato’. Intervengono la Dott.ssa Susanna Sillano, storica del teatro e dello spettacolo, e la Prof.ssa Gisella Rosso + Alle ore 19, apertura stand gastronomici ‘Wine Night’ Dj Set. Castello medievale, anche domani (locandina)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz, concerto Malcolm Potter Voice & Wood Quartet con musiche Pop Jazz/Swing vocal (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

MONACO



10.00-20.00. ‘Monaco Méditerranée’: salone che raduna le specialità dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo tra cui il Principato di Monaco, Francia, Italia, Spagna, Libano, Grecia e Turchia con artigiani provenienti da vari settori come la moda, l'art de vivre, l'arte e la gastronomia. Espace Fontvieille, fino al 4 settembre (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 3 SETTEMBRE



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00. 14ª edizione della Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Partenza dal Villaggio in Piazzale (i dettagli a questo link)

10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.15. Per ‘Soleá 2022 - Festival della cultura mediterranea’, ‘Il Cibo: un bene comune’: presentazione del progetto di rete Ricibo di Genova. Interviene Roberta Massa, coordinatrice Ricibo. A seguire, Aperitivo a Km 0. Piazzetta dei Ferri (più info)

21.15. Per ‘Soleá 2022 - Festival della cultura mediterranea’, ‘‘Meditazione sul Cibo’ ispirata a ‘Il pranzo di Babete di Karen Blixen’ di e con Gabriele Vacis. Scenofonia e allestimento di Roberto Tarasco. Museo Civico, ingresso libero (più info)

21.30. Per ‘UnoJazz&Blues, concerto del ‘Fabio Treves Blues Band’ & Paolo Bonfanti. Apre la ‘Ramon Rossi Band’. Presenta Maurilio Giordana. Piazzale Pian di Nave, ingresso libero



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata ai borghi della Valle Giara di Rezzo (Lavina - Cenova – Rezzo) con visita ai centri storici e musei accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 327 0824866 (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



16.00. ‘Il risveglio vivo nel Giardino di Irene Brin’: incontro con la giornalista di Repubblica Donatella Alfonso e con la consigliera di pari opportunità di Regione Liguria Laura Amoretti con intervento sul libro ‘Destinazione Ravensbruck, l’orrore e la bellezza nei lager delle donne’. Intervistate dalla prof.ssa Armida Drago. Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, info e prenotazioni 349 5520242

18.00. ‘BEERinBO’ (ultimo giorno della 4ª edizione): Festival dedicato alla buona cucina e alle birre artigianali di qualità con una selezione delle migliori proposte gastronomiche del Ponente Ligure accompagnate da ottime birre artigianali + Dj set e iniziative culturali. Giardini Lowe, info +39 0184264297 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.00. Per ‘Summer in Winter 2022’, ‘Kuchipudi’: spettacolo di Danza Indiana della compagnia Natya Chandra. Coreografie di Chitrangee Uppamah. Giardini Winter, località Arziglia (12 euro non soci, 10 euro soci), info e prenotazioni 333 6155989

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

17.00-19.00. 1° Concorso floreale a cura de ‘Le Ragazze du Descu’ sul tema ‘L’evoluzione della composizione floreale nel tempo’. Sala Polivalente ‘La Piccola’, anche domani

21.00. ‘Tutu in Famija’: spettacolo teatrale a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



21.30. ‘Disco Inferno’: concerto della Tribute band della Disco Music. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



9.00. Sull'Onda di Settembre 2022: 11ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora.



18.00. Notte Bianca a tema ‘Pigiama Party’ nelle vie e piazze del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

CERVO



10.00. ‘Il Pennello d’oro’ (30ª edizione): estemporanea di pittura dedicata a tutti gli appassionati. Il tema dell’edizione 2022 è ‘Cervo: i colori della pace’. Carrugi del borgo, anche domani (info per iscrizioni a questo link)

18.00. ‘La fucina scacciapensieri’: laboratorio dimostrativo e partecipato del costruttore di marranzani Giuseppe La Ros, con la collaborazione del docente del Liceo Vieusseux di Imperia, Davide Baglietto. Info 347 600 9964

18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto di giovani artisti premiati (10 euro), informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per l’ultimo appuntamento 2022 della rassegna ‘Bajardo Lectures’, rievocazione multimediale: la ‘Vita di Edith Piaf’ narrata da Adriana Genuizzi con l’apporto di suoni e immagini. L’incontro, organizzato in collaborazione con la SIDEF (Società Italiana Francesisti) di Sanremo, è introdotto dal prof Julien Simonpieri di Parigi. Sala del ‘Castello’, partecipazione gratuita

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



10.00. ‘Settembre Camporossino’ nell’area di Bigauda e nel centro storico, fino al 4 settembre

19.00. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘Sagra dello stoccafisso alla calabrese’ con Cucina, risate e tarantella. Palatenda di località Bigauda, ingresso libero, info e prenotazioni al +39 3351512747 (anche via WhatsApp)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CIPRESSA



10.00. (ANNULLATO) ‘Moo-Kuna Festival’: il più grande Festival della Liguria con artisti dalla Dance, Trap, Elettronica e Techno/Hardstyle. Ultimo di 2 giorni di puro divertimento dedicati ai più giovani, grandi e per tutti gli amanti della musica. Campo sportivo (più info)

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina, anche domani

DIANO CASTELLO

18.00-23.00. Castrum Diani, Festa Medievale di Diano Castello (apertura stand alle 19.30): un tuffo nel Medioevo con spettacoli, combattimenti, sbandieratori, musici e trampolieri. Direzione artistica dei Giullari del Carretto (bus Navetta gratuito)

DOLCEACQUA

18.30. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: inaugurazione della personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica h 15/20), entrata libera

LUCINASCO

14.30. Per la rassegna ‘RespiriAMO TEatro’, ‘Il Principe e il Ranocchio’: spettacolo di burattini a cura della compagnia Roggero di Angera (VA). Piazza Castello, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

16.00. 48ª edizione della Festa dell’Uva: Convegno della Confraternita del Vino Ormeasco in ricordo del Sen. Aw. Gabriele Boscetto + Alle ore 19, apertura stand gastronomici, Serata allietata dall'Orchestra: ‘Rita e gli Evergreen’ + alle ore, Dj Set - after party (locandina)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



17.00. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

FRANCIA

MONACO

10.00-23.00. ‘Monaco Méditerranée’: salone che raduna le specialità dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo tra cui il Principato di Monaco, Francia, Italia, Spagna, Libano, Grecia e Turchia con artigiani provenienti da vari settori come la moda, l'art de vivre, l'arte e la gastronomia. Espace Fontvieille, fino al 4 settembre (più info)

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



12.15 & 19.30. ‘Festival des Etoilés Monte-Carlo 2022’: programmazione gastronomica d'eccezione che inizia con una cena a 4 mani sfornata da Alain Ducasse in collaborazione con il suo Cuoco Emmanuel Pilon e la celebre cuoca britannica Clare Smyth. The Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris (i dettagli a questo link)

19.15. ‘Delirious show’: spettacolo di cabaret circense selvaggio con alcuni degli artisti più affascinanti, sbalorditivi e oltraggiosi che siano mai scesi a Monaco. Spianata del Grimaldi Forum Monaco, tutti i giorni fino al 4 settembre escluso il 29 agosto (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 4 SETTEMBRE



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00. Fotomaratona organizzata dal Fotoclub Riviera dei Fiori presso la sede della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47 (i dettagli a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.15. Per ‘Soleá 2022 - Festival della cultura mediterranea’, ‘Mille metri di Vuoto’: poesie di Antonia Pozzi, accompagnate dalle parole di Paolo Cognet, traghettate dalle musiche dei Bete Davis. Forte Santa Tecla. Piazzetta dei Ferri (più info)

21.15. Per ‘Soleá 2022 - Festival della cultura mediterranea’, ‘‘Teatro a pedali’, ‘Mi abbatto e sono felice – Il monologo eco-sostenibile ispirato a La decrescita felice di Maurizio Pallante’ di e con Daniele Ronco. Regia di Marco Cavicchioli. Forte Santa Tecla, ingresso libero (più info)

IMPERIA



15.30. 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro, fino all’11 settembre (più info)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Breil sur Roya - Airole accompagnati dalla guida GAE Marina Pissarello. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 347 1107301 (più info)

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

9.30. Raduno Alpino Annuale a Sant'Antunin in frazione Trucco

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

16.00. ‘Il risveglio vivo nel Giardino di Irene Brin’: Irene Soave, giornalista del Corriere della Sera, presenta ‘Camilla, la Cederna e le altre’ intervistata da Lucinda Buja. Letture a cura dell’attrice Fulvia Roggero e intermezzi musicali di Francesca Pilade e Giovanni Peirone. Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, info e prenotazioni 349 5520242

20.45. ‘Sumer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI



10.00-18.00. 1° Concorso floreale a cura de ‘Le Ragazze du Descu’ sul tema ‘L’evoluzione della composizione floreale nel tempo’. Sala Polivalente ‘La Piccola’, anche domani

SAN LORENZO AL MARE



8.00. 1ª edizione della ‘San Lorenzo Run’: corsa di 6 Km, non competitiva lungo le vie del borgo e sul lungomare. Partenza alla Marina di San Lorenzo, nell’area antistante l’Hotel Riviera dei Fiori (pettorale 5 euro, gratuito per gli under 13)

DIANO MARINA

7.00. 68° edizione della Mostra Venatoria: Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso, ingresso libero



CERVO



10.00. ‘Il Pennello d’oro’ (30ª edizione): estemporanea di pittura dedicata a tutti gli appassionati. Il tema dell’edizione 2022 è ‘Cervo: i colori della pace’. Carrugi del borgo (info per iscrizioni a questo link)



CERVO



21.00. XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: concerto dei docenti dell’accademia all’Oratorio di Santa Caterina (20 euro), informazioni e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Concerto di Piano solo a cura del M° Massimo Dal Prà. Chiesetta di San Rocco

BORGOMARO

9.30-12.00. 78° anniversario Battaglia di Montegrande: raduno + ricevimento Autorità + Deposizione corona di al-loro al Monumento alla Resistenza + S. Messa + orazione di Donatella Alfonso (giornalista e scrittrice). Frazione San Bernardo di Conio

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



10.00. ‘Settembre Camporossino’ nell’area di Bigauda e nel centro storico

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CASTELVITTORIO

20.00. ‘Telescopi Liberi!’: serata di osservazioni astronomiche lungo il ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

16.00-22.00. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati. Corso Italia

CIPRESSA

18.00. ‘LeMuse Festival’: dibattito a Villa Biener sugli stereotipi di genere, moderato da Viviana Emilia Spada con la patecipazione di Anarkikka (Stefania Spanò), Marzia Taruffi, Silvana Meloni, Federica Amadori e Monica Mariani à concerto della cantautrice Chiara Ragnini in piazza Martini, ingresso libero

COSTARAINERA

9.00. ‘U mercatin da Costa’: Mercatino dell'usato

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina

DOLCEACQUA

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228



15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.00. ‘RespiriAMO TEatro’: ‘Storie di Terra, di Pietra e di Pane’: spettacolo itinerante di e con Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli. Piazze e vie del paese, info 346 3748586 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA

7.30. Escursione in Mountain Bike. Ritrovo presso il campo sportivo



PIGNA

11.00. Festa della Montagna a Colle Melosa a cura del CAI di Bordighera: Messa alle h 11 + Dalle ore 12.30, il pranzo pagato è cucinato e consegnato presso il rifugio Allavena per il consumo sul prato antistante. Nel pomeriggio, giochi e musica con Maurizio e Luca, info 0184 262797

TRIORA

10.00-19.00. ‘Triora come Hogwarts’: ‘Harry Potter e le Streghe di Triora’: lezioni di magia, falconeria, quadri viventi, torneo di Quidditch (più info)

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

15.30. Avvicinamento ai Rapaci a cura dell’Associazione ‘Terre di Confine’ (più info)

VALLEBONA

10.00. ‘Vallebon’art –e’: museo a cielo aperto con dipinti, installazioni, sculture , video e performances ad opera di 12 gli artisti (Santamaria, Junc, Iorio, Grumieaux, Introvigne, Silva, Berro, Cattaneo, Alterini, Fabiani, Forte e Pellegrini). Percorso tra mura medievali, pareti delle chiese e volte di pietra. Fino al 4 settembre

VILLA FARALDI



16.30. ‘Alla scoperta dei Farakdi’.‘Corsa dei 5 Paesi’: gara podistica non competitiva per finanziare la ricerca scientifica sul neuroblastoma. Ritrovo in piazza della Chiesa a Tovo Faraldi, info 347 8433922 (locandina)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Monaco Méditerranée’: ultimo giorno del salone che raduna le specialità dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo tra cui il Principato di Monaco, Francia, Italia, Spagna, Libano, Grecia e Turchia con artigiani provenienti da vari settori come la moda, l'art de vivre, l'arte e la gastronomia. Espace Fontvieille (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate